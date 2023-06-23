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Американка превратила бесплатные кактусы в бизнес с доходом $60 тысяч: как ей это удалось

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
1,2 т.
Дина Данн заработала на кактусах и открыла бизнес с фургонами

TikTok-блогер из США сумела с нуля выйти на заработок более 60 тыс. долларов пассивного дохода в год. Свою первую прибыль Дина Данн получила от разведения кактусов, бесплатно срубив ветки одного из растений и размножив их.

Видео дня

"Вот как мы превратили бесплатные кактусы в совершенно новый кемпер (дом на колесах. – Ред.), который приносит нам около 5000 долларов в месяц", – поделилась Данн в одном из своих видео. Так, первым шагом к финансовому успеху для Дины стало разведение кактусов.

Дина с кактусом

Выращенное кактусовое дерево она продала на Facebook Marketplace в 2019 году за 3000 долларов. Эти деньги Данн вложила в покупку старого дома на колесах.

Первый кемпер, который купила Дина Данн

Винтажный кемпер остро нуждался в ремонте. Дина покрасила его в белый цвет, установила мебель и кухню, и продала авто в четыре раза дороже, чем купила, за 12 000 долларов.

Однако это было только начало. На половину этих денег Дина и ее партнер купили старый спринтерский фургон. Оставшиеся 6000 долларов пошли на ремонт этого фургона.

Один из фургонов, которые отремонтировала Дина со своим партнером

"Поездив по стране, мы продали его за 37 000 долларов", – сказала Дина. Уже в марте 2020 года она заплатила 20 000 долларов за второй фургон.

"Это первый фургон, который мы экспериментально сдавали в аренду", – рассказала блогер. Тогда ей удалось выручать по 385 долларов за ночь, но в конце концов появился еще более выгодный вариант.

Фургон, купленный за 20 000 долларов, удалось продать за колоссальные 85 000 долларов. Затем Дина и ее партнер взяли 48 000 долларов из этих денег на покупку и ремонт еще одного фургона.

В машине установили полноценную кровать, кухню и гостиную. Теперь этот дом на колесах сдают в аренду за 4000-7000 долларов в месяц, что приносит пассивныq доход не менее чем в от 48 000 долларов в год (за последний год пара заработала 60 000 долларов).

Фургон, который сдают за 4-6 тыс. долларов в месяц

"В 2019 году мы и представить себе не могли, что у нас будет полностью окупившийся фургон, который мы превратили в пассивный бизнес. Сделав несколько маленьких шагов, можно все изменить", — написала Дина под своим видео.

Крошечные дома на колесах и просто мобильное жилье, которое можно перевозить с участка на участок как раз набирают популярность в США, отмечает The Sun. Такое жилье регулярно выставляется на аукционы на таких сайтах, как Facebook Marketplace. Впрочем, существуют и некоторые проблемы.

"В зависимости от того, где вы живете, и местных законов о зонировании, ваш штат может запрещать строительство небольших домов на участке земли, где уже есть другой дом. И даже если у вас есть дом на колесах, вы не сможете держать его в одном месте более определенного периода времени", – предупреждает издание.

Как рассказывал OBOZREVATEL, жительница Великобритании еще в 1980-х годах купила на барахолке всего за $13 кольцо с поддельным бриллиантом. Спустя несколько десятилетий случайная покупка сделала эту британку миллионершей.

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