Американка превратила бесплатные кактусы в бизнес с доходом $60 тысяч: как ей это удалось

TikTok-блогер из США сумела с нуля выйти на заработок более 60 тыс. долларов пассивного дохода в год. Свою первую прибыль Дина Данн получила от разведения кактусов, бесплатно срубив ветки одного из растений и размножив их.

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"Вот как мы превратили бесплатные кактусы в совершенно новый кемпер (дом на колесах. – Ред.), который приносит нам около 5000 долларов в месяц", – поделилась Данн в одном из своих видео. Так, первым шагом к финансовому успеху для Дины стало разведение кактусов.

Выращенное кактусовое дерево она продала на Facebook Marketplace в 2019 году за 3000 долларов. Эти деньги Данн вложила в покупку старого дома на колесах.

Винтажный кемпер остро нуждался в ремонте. Дина покрасила его в белый цвет, установила мебель и кухню, и продала авто в четыре раза дороже, чем купила, за 12 000 долларов.

Однако это было только начало. На половину этих денег Дина и ее партнер купили старый спринтерский фургон. Оставшиеся 6000 долларов пошли на ремонт этого фургона.

"Поездив по стране, мы продали его за 37 000 долларов", – сказала Дина. Уже в марте 2020 года она заплатила 20 000 долларов за второй фургон.

"Это первый фургон, который мы экспериментально сдавали в аренду", – рассказала блогер. Тогда ей удалось выручать по 385 долларов за ночь, но в конце концов появился еще более выгодный вариант.

Фургон, купленный за 20 000 долларов, удалось продать за колоссальные 85 000 долларов. Затем Дина и ее партнер взяли 48 000 долларов из этих денег на покупку и ремонт еще одного фургона.

В машине установили полноценную кровать, кухню и гостиную. Теперь этот дом на колесах сдают в аренду за 4000-7000 долларов в месяц, что приносит пассивныq доход не менее чем в от 48 000 долларов в год (за последний год пара заработала 60 000 долларов).

"В 2019 году мы и представить себе не могли, что у нас будет полностью окупившийся фургон, который мы превратили в пассивный бизнес. Сделав несколько маленьких шагов, можно все изменить", — написала Дина под своим видео.

Крошечные дома на колесах и просто мобильное жилье, которое можно перевозить с участка на участок как раз набирают популярность в США, отмечает The Sun. Такое жилье регулярно выставляется на аукционы на таких сайтах, как Facebook Marketplace. Впрочем, существуют и некоторые проблемы.

"В зависимости от того, где вы живете, и местных законов о зонировании, ваш штат может запрещать строительство небольших домов на участке земли, где уже есть другой дом. И даже если у вас есть дом на колесах, вы не сможете держать его в одном месте более определенного периода времени", – предупреждает издание.

Как рассказывал OBOZREVATEL, жительница Великобритании еще в 1980-х годах купила на барахолке всего за $13 кольцо с поддельным бриллиантом. Спустя несколько десятилетий случайная покупка сделала эту британку миллионершей.

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