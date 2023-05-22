Банки блокируют карточки украинцев: кто в зоне риска и что нужно знать каждому

Украинцам снова блокируют банковские счета даже за небольшие долги. Вернуть доступ к счету можно только после погашения долга. В зону риска с мая 2023 года вернулись все, кто находится в ней до 2 марта 2022-го, то есть люди, чья сумма долгов не превышает 100 тыс. грн.

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Для более крупных задолженностей никакие послабления не вводились, и такие счета блокировали даже после начала полномасштабной войны. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Мелкие долги – это чаще всего неоплаченная коммуналка. Однако также это могут быть неуплаченные штрафы, арендная плата или непогашенные потребительские кредиты.

Важно, что арест может быть наложен на счет любого типа – карточный, депозитный, текущий и т.п. Кроме того, после ареста одного счета человек уже не может открыть новые счета – все они также подлежат блокированию.

У должников также могут взиматься средства с арестованных счетов – непосредственно в счет отплаты долга. Однако, чтобы счет был арестован и с него начали списывать средства, должна состояться соответствующая процедура и обязательно должно быть открыто исполнительное производство.

Сам по себе арест не означает автоматического списания средств, однако процедура не сложная. Для этого исполнитель обращается к банку с дополнительным требованием о списании суммы, которая значится в исполнительном производстве.

Частный исполнитель Анатолий Телявский рассказывает OBOZREVATEL: мало обращают внимание на еще одно важное нововведение – по новым правилам должнику оставляют на счете 13,4 тыс. грн в месяц на текущие расходы. Раньше блокировали всю сумму на счете, а если это единственный счет должника, на который он получает свою зарплату, его оставляли фактически без всех средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, если злостно не платить, за долги по коммунальным платежам могут забрать последнее имущество, даже если это грязная посуда или старое ведро. Несмотря на полномасштабную войну, судебная система не останавливается.

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