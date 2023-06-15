Банки пересчитали проценты по депозитам: какую доходность предлагают украинцам

В Украине повысились ставки по депозитам в гривне. За май средняя доходность вкладов в нацвалюте увеличилась до 11,9% годовых, на 0,6 процентных пункта.

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Таким образом, доходность гривневых вкладов начинает подтягиваться к уровню ожидаемой инфляции (14,8%). Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Вместе с повышением ставок растет и популярность банковских вкладов. Так, в мае банки увеличили депозитный портфель до 2,06 трлн грн (на 1,7%). Впрочем, рост произошел в основном за счет увеличения вкладов предприятий, а не населения.

При этом граждане увеличили вложения в гривне на 2%. А валютные депозиты сократились на 3,5%.

Что будет с процентами по депозитам дальше

Как рассказал OBOZREVATEL директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, нынешние ставки по гривневым депозитам уже максимальные, а рост кратковременный. Уже с середины лета проценты начнут уменьшаться.

Поэтому эксперт советует украинцам уже сейчас оформлять длительные вклады. "Для украинцев сейчас крайне важно чувство "тыловой" стабильности и прогнозируемости, которое проявляется прежде всего в росте доверия к гривне и постепенной переориентации граждан на гривню как наиболее надежную и стабильную валюту для сохранения и приумножения наличных средств", – считает специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с валютными депозитами иная. Эксперты считают, что в ближайшее время банкам придется повысить проценты по вкладам в долларах и евро.

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