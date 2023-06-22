Без повесток и военных билетов: какие 5 функций скоро появятся в Дії

В приложении госуслуг Дія уже в скором времени появятся 5 новых услуг. Новшества, в частности, затронут автомобилистов и вкладчиков банков-банкротов. Однако "электронных повесток" и военных билетов по-прежнему не предвидится.

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О планах рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, новые сервисы будут иметь "мощный антикоррупционный эффект и сэкономят массу времени для граждан".

Дія – какие функции добавят

Изменение места жительства

Эту услугу планировали уже давно, но запуск пришлось отложить из-з полномасштабной войны. Тем не менее, по словам Федорова, уже скоро ожидается запуск бета-тестирования этой услуги.

Предполагается, что сервис будет работать вообще без человеческого фактора. При изменении места проживания изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Растаможка автомобиля

Главнейшая задача этой услуги – искоренить коррупцию, подчеркнул Федоров. По его словам, только при растаможке авто уровень коррупции на таможне составляет от 50 до 150 млн долларов в год.

Цифровизация устранит из процесса человеческий фактор, а значит, сделает невозможными коррупционные схемы и взятки на таможне. Чтобы такая система заработала, депутаты Верховной Рады должны принять соответствующий законопроект (документ сейчас дорабатывают в Минцифры).

Перерегистрации авто

Речь идет о смене владельца авто. В скором времени продавец и покупатель могут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок Главным сервисным центром.

Новая услуга значительно сэкономит время и устранит необходимость посещать сервисные центры МВД, утверждают в Минцифре. По их подсчетам, сервисом может пользоваться более миллиона украинцев каждый год – именно столько людей покупают или продают автомобили.

Возмещения вкладчикам обанкротившихся банков

Вкладчики обанкротившихся банков смогут подать заявление в Дії о возмещении средств. Минцифры работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов, который и обеспечивает такие выплаты.

Документы об образовании

Речь идет об электронных аттестатах и дипломах. Такими е-документами можно будет воспользоваться при поступлении в учреждения высшего образования или при трудоустройстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня для украинцев стала доступна услуга закрытия физлица-предпринимателя ("ФОП") через портал Дія. Новая функция полностью автоматическая и бесплатная.

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