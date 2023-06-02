Часть пенсионеров может не платить за коммуналку: кто имеет право

В Украине часть пенсионеров могут вовсе не платить за коммуналку. Всю стоимость коммунальных услуг им компенсируют из бюджета.

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Как говорится в разъяснении издания "На пенсии", речь идет о пенсионерах, которые работали педагогическими, медицинскими, фармацевтическими сотрудниками, работали в библиотеках, сотрудниками по защите растений в сельской местности. При этом есть важное условия: ежемесячный доход такого пенсионера не должен превышать 3760 грн.

"То есть, если ваша пенсия превысила 3760 гривен, то получать льготы на оплату коммуналки Вы не будете. Но можно обратиться в Пенсионный фонд за назначением жилищной субсидии. На какие услуги предоставляется льгота? Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает и распространяется на оплату: жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом; распределение и снабжение), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов); топлива и сжиженного газа", – говорится в публикации издания.

Средняя пенсия в Украине по последним данным составляет 5238 грн. Средний размер пенсии по возрасту (без учета пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам) составляет 5144 грн.

Отметим, в июне пенсии повысили тем украинцам, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе. По закону раз в два года они имеют право на перерасчет с учетом нового показателя стажа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине почти половина 60-летних не сможет вовремя получать пенсии. Речь идет о повышении требований к стажу.

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