Украинцам раздают почти 7 тыс. грн от международной организации: как оформить и кто претендует
Украинские внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, а также Николаевской областей могут получить финансовую помощь от ACTED. Размер помощи составляет 6 600 грн.
О том, как получить и кто может претендовать на выплаты – расскажет OBOZREVATEL.
ACTED – гуманитарная организация, вмешивающаяся в период кризиса в разных странах и занимающаяся поддержкой пострадавших людей.
Сколько можно получить и как оформить помощь?
Сумма выплат составляет 2220 грн на каждого члена семьи. Средства выплачиваются одним платежом на период 3 месяца, их можно будет получить на карточку, переводом на отделение Ощадбанка или на отделение "Укрпочты".
Для получения помощи необходимо подать заявку для регистрации с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по телефону 0 800 33 69 36. Следует предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);
- акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.
Какие категории населения приоритетны для предоставления средств?
- Отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей;
- пожилые люди – от 60 лет и старше;
- семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;
- многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;
- семьи с беременными и кормящими женщинами;
- семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 18 апреля начали выплачивать пособие украинским семьям по программе ООН. Деньги будут выдаваться равными частями в течение трех месяцев, при этом общая сумма на семьи из трех человек составит 19 800 грн.
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