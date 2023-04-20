Украинцам раздают почти 7 тыс. грн от международной организации: как оформить и кто претендует

Украинские внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, а также Николаевской областей могут получить финансовую помощь от ACTED. Размер помощи составляет 6 600 грн.

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О том, как получить и кто может претендовать на выплаты – расскажет OBOZREVATEL.

ACTED – гуманитарная организация, вмешивающаяся в период кризиса в разных странах и занимающаяся поддержкой пострадавших людей.

Сколько можно получить и как оформить помощь?

Сумма выплат составляет 2220 грн на каждого члена семьи. Средства выплачиваются одним платежом на период 3 месяца, их можно будет получить на карточку, переводом на отделение Ощадбанка или на отделение "Укрпочты".

Для получения помощи необходимо подать заявку для регистрации с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по телефону 0 800 33 69 36. Следует предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

Какие категории населения приоритетны для предоставления средств?

Отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди – от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 18 апреля начали выплачивать пособие украинским семьям по программе ООН. Деньги будут выдаваться равными частями в течение трех месяцев, при этом общая сумма на семьи из трех человек составит 19 800 грн.

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