Часть украинцев может увеличить себе пенсию при ее назначении: раскрыта маленькая хитрость

Год обращения за пенсией играет важную роль для определения суммы выплат. Поэтому людям, чей день рождения попадает на начало календарного года, советуют не спешить с подачей заявления.

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В целом на обращение за пенсией дается три месяца с даты наступления соответствующего возраста. Кроме того, заявление можно подать за месяц до дня рождения, объясняют специалисты "Социальной платформы".

При этом для назначения пенсии по возрасту используется подсчет средней заработной платы в Украине за последние три календарных года. Поэтому если человек, рожденный в январе, подаст заявление на получение пенсии в декабре, то он получит выплаты, исходя из старой заработной платы за предыдущие годы.

Например, если получатель пенсии с начала 2024 года отправит обращение в декабре 2023-го, для начисления пенсии ему будут учитываться средняя заработная плата за 2020-2022 годы (включительно). А если заявка будет направлена в 2024 году, будет учитываться зарплата уже за 2021-2023 годы, которая будет выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы могут повысить себе будущую пенсию. Новый способ, предусмотренный законодательством, позволяет это делать даже безработным.

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