Украинцы могут повысить себе будущую пенсию: способ подойдет даже безработным 

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа, который "наработал" человек, и размера официальной зарплаты в течение всей трудовой деятельности. Поэтому увеличить размер будущей пенсии можно благодаря добровольным взносам.

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Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда (ПФУ). Там подчеркнули: воспользоваться таким механизмом могут только те, кто еще не вышел на пенсию.

"Для официально неработающих добровольно уплаченные взносы – это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих – увеличенная заработная плата. Следовательно, если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него", – объяснили в ПФУ.

Присоединиться к системе уплаты добровольных взносов могут люди, которые не работают или работают и получают низкую зарплату, однако имеют сбережения, или близких, готовых уплатить в их пользу пенсионные взносы. Так, право на добровольную уплату единого взноса имеют:

лица, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе;

лица, обучающиеся в вузах по дневной форме обучения, а также в аспирантуре и докторантуре;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие на территории Украины;

граждане Украины, постоянно проживающие или работающие за пределами Украины.

Чтобы сделать добровольный взнос, нужно обратиться в Пенсионный фонд через электронный кабинет, для чего необходимо заявление и электронная подпись. Пользователю, вошедшему на портал ПФУ с помощью КЭП, предоставляется возможность:

заполнить данные о лице, в пользу которого он желает уплачивать взносы;

пересмотреть (при необходимости) печатную форму договора;

подписать договор и перейти на интерфейс уплаты взноса.

Еще один вариант увеличить размер будущей пенсии – по собственному желанию увеличить себе пенсионный возраст, следует из 29-й статьи Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Например, вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев.

Согласно закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплату увеличат на определенный процент. Так:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

Увеличить выплаты человека, который уже получает пенсию, можно с помощью благотворительных пожертвований. В случае персонализированного взноса 70% от суммы пойдет на пенсию конкретного человека, а еще 30% отдадут Пенсионному фонду на финансирование других пенсионеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с приходом тепла открывается сезон летних подработок. Сезонная работа, как и любая другая, может пойти в копилку стажа для пенсии. Но так как она длится менее года, нужно учитывать ряд особенностей.

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