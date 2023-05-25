Часть украинцев может вдвое повысить свои пенсии: юристы подсказали лазейку

Военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года, имеют возможность увеличить свою пенсию почти на 50%. Однако делать это придется через суд.

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Дело в том, что размер выплат таким пенсионерам определен, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2018 год, объяснили юристы Адвокатского бюро Ивана Хомича. Этот прожиточный минимум на 52% ниже действующего, а размер выплат не изменился.

Поэтому юристы рекомендуют пересчитать пенсию можно в судебном порядке, исходя из размера прожиточного минимума на 2020−2023 годы. Именно это и приведет у увеличению выплаты приблизительно на 50%.

Так, если в 2018 году прожиточный минимум составлял 1762 грн, то в 2023-м – уже 2684 грн. Согласно формуле, если основной размер выплаты военного пенсионера сейчас составляет 13 000 гривен, после перерасчета он может увеличиться до 19 760 гривен.

"Именно такой перерасчет касается только военных пенсионеров", – отметили юристы. Такую возможность имеют военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года и проходили службу в:

Нацгвардии;

Пограничной службе;

Службе безопасности Украины;

Вооруженных силах Украины;

Государственной уголовно-исполнительной службе;

Управлении государственной охраны;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;

Службе внешней разведки.

Юристы отмечают, что в столице обращаться с такими исками следует в Киевский окружной административный суд. В других городах также можно обращаться в админсуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты 300-570 грн. Однако только при условии, что получаемые ими пенсии меньше 10 340 грн.

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