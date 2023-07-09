Девушка из бедной семьи превратила свои долги в 3-миллионное состояние: как ей это удалось

32-летняя миллионерша Николь Виктория из Канады превратила свой долг 40 тыс. долларов в состояние в 3 млн долларов. Она уверена: разбогатеть в возрасте от 20 до 30 лет – совершенно реально. Для этого нужно не боятся инвестиций.

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Свои секреты Николь раскрыла в TikTok. Сейчас она является писателем и инвестором, а также мамой двоих детей.

Все детство Николь провела в бедной семье. Это побудило ее изучить инвестиции. Николь удалось получить лицензию на операции с недвижимостью. Но своей недвижимости у нее еще не было. Работая на двух других работах, Николь начала продавать чужие дома, зарабатывая комиссионные, которые тщательно копила.

К 25 годам она накопила первые 100 тыс. долларов. Это позволило ей закрыть 40-тысячный долг и инвестировать 15 тыс. долларов в свою первую собственность, которую Николь продала два года спустя, получив прибыль в размере 150 тыс. долларов.

"Если вы хотите разбогатеть в свои 20-е годы, вам нужно учиться у богатых людей", – заявила Николь. Она уверяет: чтобы стать богатым, нужно проводить время с богачами.

По ее словам, "богатые люди не работают много". "Первое, чего не делают богатые люди, – не работают ради того, чем владеют. Они не работают для содержания дома, не работают, чтобы оплачивать проезд, не работают, чтобы платить за машину", – объяснила она.

Вместо этого богачи "зарабатывают, пока спят". Речь идет идет о пассивном доходе от таких активов как акции и недвижимость.

"Вы должны понять, что инвестирование – это не только для богатых. Это про то, как вы разбогатеете. Вы можете сделать это через инвестиционный фонд недвижимости, который представляет собой компанию, которая владеет недвижимостью и управляет ею, а затем делится с вами своей прибылью. Это одна из стратегий, которые я использую, чтобы зарабатывать шестизначные суммы в год, не работая", – сказала Николь.

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