Для украинцев изменили правила получения пенсий: кого касается
Временно выехавшие за границу украинские пенсионеры имеют возможность получать выплаты там. Сделать это можно с помощью перевода через "Укрпочту".
Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили:
- речь идет о возобновлении выплат для украинцев за границей, которые получали пенсию наличкой;
- осуществить перевод через "Укрпочту" можно только при наличии у компании соответствующей возможности в стране пребывания пенсионера.
"Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте. В порядке, определенном Пенсионным фондом", – говорится в сообщении.
Как поменять способ получения пенсии
В то же время среди миллионов вынужденных переселенцев в Украине значительную часть составляют пенсионеры. И для того, чтобы выплата начала приходить на карту, те, кто получал ее наличкой, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Правда, чтобы изменить способ выплаты дистанционно (без обращение в отделение), необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). После этого:
- на вебпортале электронных услуг через "Личный кабинет" нажимаете пункт "О пенсионном обеспечении";
- выбираете "Внесение изменений в пенсионное дело", далее – "Заявление об изменении способа выплаты пенсии" (заполняете нужные поля формы заявления и загружаете отсканированные документы);
- сформированное заявление заверяете собственным КЭПом (заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины).
Как оформить пенсию за границей
Тем временем украинцы, которые достигли пенсионного возраста, проживая за границей, могут оформить пенсию дистанционно – с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно:
- выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
- ознакомиться с информацией, которая появится на экране;
- перейти по ссылке "Вход".
Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если ее нет – получить можно бесплатно и онлайн (инструкция здесь). После этого следует:
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии". Здесь нужно дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления. Далее нажать "Продолжить" и выбрать тип пенсии;
- ответить на вопросы анкеты для заполнения атрибутов обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных;
- прикрепить скан-копии необходимых документов.
"Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в Пенсионный фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ". По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки и соответствующем решении", – рассказали в Минсоцполитики.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не смогут получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!