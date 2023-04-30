Для украинцев изменили правила получения пенсий: кого касается

Временно выехавшие за границу украинские пенсионеры имеют возможность получать выплаты там. Сделать это можно с помощью перевода через "Укрпочту".

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили:

речь идет о возобновлении выплат для украинцев за границей, которые получали пенсию наличкой;

осуществить перевод через "Укрпочту" можно только при наличии у компании соответствующей возможности в стране пребывания пенсионера.

"Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте. В порядке, определенном Пенсионным фондом", – говорится в сообщении.

Как поменять способ получения пенсии

В то же время среди миллионов вынужденных переселенцев в Украине значительную часть составляют пенсионеры. И для того, чтобы выплата начала приходить на карту, те, кто получал ее наличкой, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Правда, чтобы изменить способ выплаты дистанционно (без обращение в отделение), необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). После этого:

на вебпортале электронных услуг через "Личный кабинет" нажимаете пункт "О пенсионном обеспечении";

выбираете "Внесение изменений в пенсионное дело", далее – "Заявление об изменении способа выплаты пенсии" (заполняете нужные поля формы заявления и загружаете отсканированные документы);

сформированное заявление заверяете собственным КЭПом (заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины).

Как оформить пенсию за границей

Тем временем украинцы, которые достигли пенсионного возраста, проживая за границей, могут оформить пенсию дистанционно – с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно:

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";

ознакомиться с информацией, которая появится на экране;

перейти по ссылке "Вход".

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если ее нет – получить можно бесплатно и онлайн (инструкция здесь). После этого следует:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии". Здесь нужно дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления. Далее нажать "Продолжить" и выбрать тип пенсии;

ответить на вопросы анкеты для заполнения атрибутов обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных;

прикрепить скан-копии необходимых документов.

"Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в Пенсионный фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ". По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки и соответствующем решении", – рассказали в Минсоцполитики.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не смогут получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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