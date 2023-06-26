С жильем и выплатами станет сложнее: Чехия изменит правила для украинцев с 1 июля

Чехия c 1 июля сократит размер ежемесячных выплат для украинских беженцев. Кроме того, отменяются отдельные выплаты для искателей жилья.

Видео дня

Соответствующие изменения предусмотрены законом Lex Ukrajina V, сообщает Минреинтеграции Украины. Часть его положений уже начала действовать с апреля-2023, а изменения касательно выплат вступают с 1 июля.

Так, с этой даты для всех украинцев в Чехии будет действовать только комплексная финансовая помощь. Она будет включать расходы и на жилье и на другие нужды.

А после того, как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум. Это 3130 крон (5200 гривен).

Солидарные выплаты будут получать только владельцы жилья, приютившие украинцев и проживающих с ними вместе. Но изменится сумма – вместо 3000 крон будет 2400 крон.

А те, кто оказал приют переселенцам, но не живет с ними, больше помощи получать не будут. В то же время украинцы должны заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье из своей комплексной помощи.

Социальное жилье будет предоставляться только на 150 дней с момента получения временной защиты. Если срок бесплатного проживания на момент вступления в силу поправки уже истек, украинцам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынию все еще пускают украинских беженцев даже без заграничного паспорта, кроме того, каждому выдают 200 евро на взрослого и 300 евро на ребенка. В результате эта страна стала одной из самых популярных среди беженцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!