Доллары отказываются принимать у украинцев: какие и почему

В Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. При этом банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк (инкассо).

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Как говорится в разъяснении НБУ, банки принимают поврежденные купюры для обмена с банками-респондентами за границей. Обмен может занять до 18 месяцев, при этом эта услуга стоит до 30% от номинальной стоимости купюры.

На такой обмен (инкассо) принимают:

поврежденные огнем, водой, химикатами купюры;

банкноты, которые разорвали на части;

если есть повреждения защитных элементов;

из загрязнениями, которые видны при просвечивании ультрафиолетом.

Прийти в обменник или банк и обменять такую валюту сразу же не удасться. При этом услуги инкассо предоставляют далеко не все банки. Решение о том, соответствует ли банкнота одному из указанных выше критериев, принимает сотрудник кассы. В результате одну и ту же банкноту в одном банке могут обменять, а в другом - предложить отправить на обмен. Если же есть сомнения, что купюра настоящая, ее отправляют на бесплатную экспертизу в Нацбанк.

Процедура инкассо может занять до 18 месяцев, при этом комиссия за такую услугу может составить около 30% от номинальной стоимости валюты. Также проблемы могут возникнуть при попытке обмены долларов 1996 года выпуска. Дело в том, что только после 1996-го дизайн и защитные элементы на американской валюте изменили. Все выпущенные доллары (независимо от года выпуска) действительны, однако на практике многие обменники и банки отказываются принимать старые банкноты. Или же просят за это комиссию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшие месяцы будет стабильным. Украинцы поверили в гривню и это позволяет удерживать спрос на валюту на невысоком уровне.

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