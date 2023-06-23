Должникам за коммуналку грозит запрет на куплю-продажу авто: что известно

В Украине планируют ввести запрет на покупку и продажу автомобилей для должников, в том числе по коммунальным услугам. Такая инициатива является частью комплексной реформы работы по цифровизации исполнительного производства.

Видео дня

Речь идет о законопроекте № 9363, который в Верховной Раде зарегистрировал Кабинет министров. По состоянию на 23 июня документ находится на рассмотрении профильного комитета парламента.

Законопроект предполагает, что украинцы, которые попали в реестр должников, не смогут покупать и продавать транспортные средства. Так, при регистрации автомобиля нужно будет в обязательном порядке проверять, есть ли покупатель в Едином реестре должников. И если он в этом перечне, то регистрировать транспортное средство запретят.

"По сути в этом логика какая-то есть. Если есть деньги на машину, то точно должны быть на то, чтобы оплатить коммуналку", – прокомментировал инициативу председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Другие изменения для должников

Главная цель законопроекта – осовременить принудительное исполнение решений судов в отношении должников. В пояснительной записке к документу отмечается, что меры принудительного исполнения существующих решений устарели и требуют цифровизации и оптимизации процессов.

Кроме запрета на куплю-продажу авто, также планируется автоматическое наложение арестов на депозиты. Также прописана возможность забирать у должников в счет долга ценные бумаги и другое имущество, находящееся на хранении в банках и других финансовых учреждениях. В целом предлагается:

автоматизировать взаимодействие исполнителей с госорганами, банками и прочими финучреждениями, поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег;

ввести автоматизированное взаимодействие между Единым реестром должников и другими реестрами;

усовершенствовать порядок взыскания средств должников на счетах в банках и других финансовых учреждениях, в частности определить порядок обращения взыскания на средства должника, находящиеся на депозитных счетах;

внедрить автоматизированное взаимодействие системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг.

Напомним, с января 2022 года долг за коммуналку вырос с 81,4 млрд до более чем 140 млрд грн (оценки Союза потребителей комуслуг). Часть украинцев не могут платить, так как потеряли работу, другие – стали беженцами и считают, что могут не платить за то, чем не пользуются (что на самом деле не совсем так).

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас украинцев за долги по коммуналке через суд вносят в Единый реестр должников. В результате должник остается без возможности продавать имущество, а его счета в банке могут арестовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!