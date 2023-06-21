Украинцев за долги по коммуналки вносят в реестр: арестовывают банковские карты и забирают имущество

Украинцев за долги по коммуналку через суд вносят в Единый реестр должников. В результате должник остается без возможности продавать свое имущество, а его счета в банке могут арестовать.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. С января 2022-го долг за коммуналку вырос с 81,4 млрд до более чем 140 млрд грн (оценки Союза потребителей комуслуг). Часть украинцев не могут платить, так как потеряли работу, другие – стали беженцами и считают, что могут не платить за то, чем не пользуются (что на самом деле не совсем так).

В Реестре должников общее количество долгов увеличилось на 22%, подсчитали в Опендатаботе. Всего за время полномасштабной войны в перечень попали 615 тыс. человек. Михаил Кочубей, директор КП "ЖЭК-4" в Броварах жалуется OBOZREVATEL: за время полномасштабной войны размер долга перед его предприятием взлетел почти в два раза: с 2,7 млн до 5 млн грн. "У нас на обслуживании старый жилой фонд. Есть проблема: когда собственник квартиры умер, а тот, кому она досталась по наследству, жилье не оформил. Тогда сложно через суд добиться выплаты долга", – говорит Кочубей.

На коммунальном предприятии работает всего один юрисконсульт: отдельной группы юристов, которые бы занимались взысканием долгов, нет. В среднем суд длится от трех до шести месяцев, говорит Кочубей. Взыскание коммунальных долгов проходит по упрощенной процедуре, после решение суда передается исполнителю (государственному либо частному).

"У нас есть среди неплательщиков значительная часть тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Употребляют наркотические средства, алкогольные напитки. У них нет официальных источников дохода, банковских счетов. Тут взыскать долг сложно. Есть и те, кто просто забывает заплатить, и им просто нужно позвонить раз в месяц. Но есть и те, кто исправно платит и с кем не бывает проблем", – рассказывает директор коммунального предприятия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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