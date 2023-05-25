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Дом в Киеве продают за 6 млн долларов: что есть в элитном особняке. Фото

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
753
Особняк в Киеве: элитный дом и участок продают за 221 млн грн

Трехэтажный дом у озера в Дарницком районе Киева выставлен на продажу за $6 млн (221 млн грн). Площадь особняка составляет 1000 кв. м, а участка – 1 га.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные крупного портала недвижимости. Автор объявления называет жилье "виллой класса люкс". Территория вокруг дома напрямую выходит к озеру. 

У владельцев дома будет собственная набережная

В особняке расположены 10 комнат. В частности, есть:

  • гостиная;
В доме есть вся мебель
  • зимний сад с зоной отдыха у камина;
В зимнем саду находится камин
В доме оборудован зимний сад
  • мастер-спальня с личной ванной комнатой;
Главная спальня
Хозяйская ванная отделана мрамором
  • кабинет;
Оборудованный кабинет
  • еще четыре спальни, каждая со своей ванной комнатой;
Все комнаты оформлены в разном стиле
Комната для "принцесс"
Дом продают за 6 млн долларов
Кровати во всех комнатах – двухспальные
  • детская игровая с батутом;
Для детский игр выделили отдельную комнату
  • постирочная;
  • комната для персонала;
  • котельная.

"На цокольном этаже размещена профессиональная кухня с лифтом для посуды в столовую зону", – говорится в сообщении. Также указано, что дом укомплектован техников "класса люкс". Также в особняке установлены системы климат-контроля, теплые полы.

Винтовая лестница

Кроме того, есть система безопасности, которая включает видеонаблюдение и датчики движения по всему периметру территории. Предусмотрены два поста охраны и помещение для отдыха охраны.

На участке вокруг дома расположен самшитовый сад. Также есть:

  • открытый бассейн;
  • теннисный корт;
Во "дворе" есть теннисный корт
  • спортивная площадка;
  • зона детских развлечений. 
Детская зона на территории виллы

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом под Киевом продают квартиру всего за $16 тыс. Площадь жилья составляет 13,6 кв. м, а находится оно на цокольном этаже.

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