Дом в Киеве продают за 6 млн долларов: что есть в элитном особняке. Фото
Трехэтажный дом у озера в Дарницком районе Киева выставлен на продажу за $6 млн (221 млн грн). Площадь особняка составляет 1000 кв. м, а участка – 1 га.
Об этом свидетельствуют данные крупного портала недвижимости. Автор объявления называет жилье "виллой класса люкс". Территория вокруг дома напрямую выходит к озеру.
В особняке расположены 10 комнат. В частности, есть:
- гостиная;
- зимний сад с зоной отдыха у камина;
- мастер-спальня с личной ванной комнатой;
- кабинет;
- еще четыре спальни, каждая со своей ванной комнатой;
- детская игровая с батутом;
- постирочная;
- комната для персонала;
- котельная.
"На цокольном этаже размещена профессиональная кухня с лифтом для посуды в столовую зону", – говорится в сообщении. Также указано, что дом укомплектован техников "класса люкс". Также в особняке установлены системы климат-контроля, теплые полы.
Кроме того, есть система безопасности, которая включает видеонаблюдение и датчики движения по всему периметру территории. Предусмотрены два поста охраны и помещение для отдыха охраны.
На участке вокруг дома расположен самшитовый сад. Также есть:
- открытый бассейн;
- теннисный корт;
- спортивная площадка;
- зона детских развлечений.
Как сообщал OBOZREVATEL, при этом под Киевом продают квартиру всего за $16 тыс. Площадь жилья составляет 13,6 кв. м, а находится оно на цокольном этаже.
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