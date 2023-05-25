Дом в Киеве продают за 6 млн долларов: что есть в элитном особняке. Фото

Трехэтажный дом у озера в Дарницком районе Киева выставлен на продажу за $6 млн (221 млн грн). Площадь особняка составляет 1000 кв. м, а участка – 1 га.

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Об этом свидетельствуют данные крупного портала недвижимости. Автор объявления называет жилье "виллой класса люкс". Территория вокруг дома напрямую выходит к озеру.

В особняке расположены 10 комнат. В частности, есть:

гостиная;

зимний сад с зоной отдыха у камина;

мастер-спальня с личной ванной комнатой;

кабинет;

еще четыре спальни, каждая со своей ванной комнатой;

детская игровая с батутом;

постирочная;

комната для персонала;

котельная.

"На цокольном этаже размещена профессиональная кухня с лифтом для посуды в столовую зону", – говорится в сообщении. Также указано, что дом укомплектован техников "класса люкс". Также в особняке установлены системы климат-контроля, теплые полы.

Кроме того, есть система безопасности, которая включает видеонаблюдение и датчики движения по всему периметру территории. Предусмотрены два поста охраны и помещение для отдыха охраны.

На участке вокруг дома расположен самшитовый сад. Также есть:

открытый бассейн;

теннисный корт;

спортивная площадка;

зона детских развлечений.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом под Киевом продают квартиру всего за $16 тыс. Площадь жилья составляет 13,6 кв. м, а находится оно на цокольном этаже.

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