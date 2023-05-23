Под Киевом продают квартиру всего за $16 тыс.: как выглядит дешевое жилье. Фото

В Киевской области за 16 тыс. долларов (около 600 тыс. грн) продают очень маленькую квартиру площадью 13,6 кв. м. Жилье при этом расположено на цокольном этаже.

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Об этом свидетельствуют данные крупного портала недвижимости. Автор объявление называет жилье "смарт-квартирой (студией)".

Отмечается, что объект расположен в с. Святопетровское, в 20 км от Киева. Квартира находится в ЖК, который был сдан в эксплуатацию в 2020 году.

Жилье продается сразу с мебелью и техникой. В крошечной квартире есть бойлер, стиральная машина, мини-холодильник, микроволновка, чайник и электроплита. Раковина в санузел не поместилась.

Отопление только электрическое. Окно находится под потолком и выходит буквально на тротуар – из-за размещения жилых квадратов на цокольном этаже.

Отметим, формально такое жилье не может считаться квартирой. Дело в том, что в Украине согласно строительным нормамоднокомнатная квартира не может быть площадью менее 30 квадратов.

Все, что меньше, – малосемейки, гостинки и "апартаменты". Есть также смарт-квартиры – застройщики предлагают маленькие и относительно дешевые квартиры площадью от 18 кв.м.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Одессе на продажу выставлено парковочное место по цене $170 тыс. Это рыночная стоимость трехкомнатной квартиры в столице, причем с мебелью и ремонтом.

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