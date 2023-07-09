Цены на продукты в Украине вырастут из-за подорожания горючего: прогноз

В Украине цены на продукты вырастут из-за возврата налогообложения реализации горючего на довоенный уровень. При этом рост стоимости продуктов питания прежде всего отразится на работе аграриев.

Видео дня

Такой прогноз озвучил гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии "Знай.ua". Цены на горючее начали повышать в тот период, когда началась массовая жатва, ведь по всем регионам Украины стартовал уборка ранних зерновых.

Даже несмотря на запасы аграриев, горючего не хватит на всю кампанию. "Поэтому мы будем собирать урожай уже после удорожания", – сказал Коваль.

При этом он добавил, что украинцам не стоит опасаться резкого подорожания. Цены будут расти плавно в течение июля, а уже осенью. Также Коваль подчеркнул, что сейчас наблюдаются инфляционные проявления на сельскохозяйственную продукцию: овощи, ягоды, фрукты, бахчевые культуры.

"Будет незначительное, плавное подорожание к осени. Никто не ожидает скачкообразного роста цен, потому что есть запасы горючего, есть другие факторы, например цена на нефть, нефтепродукты на мировых рынках. Сегодня есть такой незначительный тренд плавного падения, поэтому это также будет определять цены на продукты", – подытожил специалист.

Отметим, что в Украине после возврата налогообложения реализации горючего АЗС уже подняли стоимость бензина от 2 до 5 грн/л. Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Международный валютный фонд (МВФ) настоял на возвращении налогообложения горючего на довоенном уровне.

"Партнеры предъявляют определенные требования – есть 19 требований меморандума с Международным валютным фондом. Еще с прошлого года речь шла о постепенном возврате налогов, чтобы Украина имела возможность удерживать свои Вооруженные силы самостоятельно и в должном объеме в течение войны", – сказал глава Кабмина.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине изменили цены на лук. В частности, по состоянию на 6 июля зеленая стоит в среднем 37,03 грн/100 грамм, что на 4,57 грн дешевле по сравнению со среднеиюньскими ценами, когда ее стоимость достигала 41,6 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!