Экзамены по новым правилам: с 1 июня в Украине изменят процесс получения водительских удостоверений

В Украине уже с 1 июня стартует пилотный проект МВД по проведению экзаменов на право вождения транспортным средством по новым принципам. В частности, предусмотрена аудио- и видеофиксация как теоретического, так и практического экзаменов.

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Первыми на новые правила переходят Львовская, Одесская, Винницкая и Киевская области. Все остальные регионы присоединят к проекту до конца 2023 года, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В указанных регионах будут внедрены талоны предварительной записи на практический экзамен на авто категории В. Записаться можно в терминалах сервисных центров МВД или через электронную запись. Кроме того:

будущий водитель сможет выбрать, на какой машине проходит экзамен – автошколы или сервисного центра;

в помещениях для теоретических экзаменов будут установлены четыре видеокамеры и микрофон;

при здаче практического экзамена на права категории В будет вестись видеозапись в салоне: снимать будут руки и ноги как кандидата в водители, так и экзаменатора;

разговор в салоне также будет записываться.

В МВД считают, что такие правила позволят сделать прохождение экзаменов честным, например, экзаменаторы не смогут давать подсказки. Кроме того, аудио- и видеофиксация поможет будущим водителям при необходимости обжаловать результаты теоретического экзамена и доказать свою правоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Дія. Так, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.