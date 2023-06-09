"Это ад, по 12 часов на ногах": украинцы рассказали о работе в Польше и обмане с оплатой

Украинцы в Польше на сезонных вакансиях работают по 12 часов в сутки и с одним выходным в неделю. При этом те, кто соглашаются на неофициальное трудоустройство, часто остаются без зарплат, а обещанные условия не всегда предоставляют заробитчанам.

Видео дня

Об этом в профильной группе "Работа в Польше" в Facebook рассказали украинцы в ответ на вопрос об условиях работы. "В Польше нужно пахать по 12 часов, тогда заработаешь, а тяжело везде", – пишет украинка. Без знания польского языка и специальности работать придется на сборе ягод, на складах и заводах. В месяц можно заработать около 30-40 тыс. грн.

Около 30 тыс. грн – минимальная зарплата в Польше, на которую редко соглашаются местные жители. Украинцы же соглашаются и на такие условия. "Работала на складе Zara под Познань, то ад", – делится впечатлениями украинка.

"Я работаю, очень тяжело, особенно первые недели, потому что работа очень быстрая и по 12 часов. Люди некоторые (украинцы со стажем) готовы загрызть, разные агентства по-разному платят: от 16.50 до 20 злотых в час, а работа у всех одинаковая", – рассказывает о работе в Польше украинка.

Некоторые украинцы соглашаются в том числе на неофициальное трудоустройство: моют посуду в заведениях общественного питания, собирают ягоды у местных фермеров. При этом без официального трудоустройства работодатель может в любой момент изменить условия. Украинцы жалуются: часто платят не столько, сколько обещали во время трудоустройства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!