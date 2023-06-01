"Это грабеж": украинцев зовут на выгодную работу в Чехию, но некоторые остаются ни с чем. В чем обман

Украинцев приглашают на работу в Чехии на заводы и в места общественного питания. При этом на производстве предлагают график по 12 часов в день, ночные смены чередуют с дневными, а за час работы платят всего около 200 грн.

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"125 крон – это 5 долларов в час. Это же грабеж", – прокомментировала украинка рассказ беженки о работе в Чехии. Своей историей беженка поделилась в YouTube. "Работу вы можете найти, здесь без проблем. Работа может быть на заводе, в кафе. Если в кафе, то это посудомойка или помощница на кухни. Чтобы была высокооплачиваемая работа, обязательно нужно знание языка. Я устроилась на завод, у нас в час 125 крон. График работы по 12 часов. Мы работаем два дня с 6 утра до 6 вечера, потом два дня с 6 вечера до 6 утра и два дня выходных", – рассказала она.

При этом украинцы жалуются на большие количество схем. Некоторые беженцы для того, чтобы сохранить социальные пособия, устраиваются на работу в Чехии без официального оформления. В результате им платят в два-три раза меньше либо вовсе оставляют без оплаты.

"Если вы официально устроились на работу, то пособие вам не дают. Если вы устроились неофициально, тогда вы можете получать пособие. Но тогда есть вероятность, что вас обманут. Вам могут обещать одну зарплату, а платить в два-три раза меньше. Так было с нашими украинками, которые договорились работать неофициально, чтобы получать пособие", – рассказывает одна из беженок.

Отметим, в ЕС большинство украинских беженцев нашли себе физическую работу. Для того, чтобы трудоустроиться по профессии, необходимо знать язык того государства, в котором ищешь работу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны увеличилось число мошеннических схем. Чаще всего украинцев обманывают в сети, при продажах либо оформлении выплат.

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