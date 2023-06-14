"Это не деньги": украинцы рассказали о проблемах с обменом наличных долларов

Украинцы продолжают жаловаться, что не могут спокойно продать наличные доллары ни в банках, ни в обменниках. К внешнему виду или времени выпуска купюр постоянно возникают претензии. В лучшем случае приходится получать за 100 долларов лишь 90, в худшем – банкноты вообще отказываются принимать, сообщая, что это якобы "не деньги".

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Как рассказал общественный деятель Артем Биденко, он лично попробовал обменять 100 долларов на гривни. Но "баксы" просто не приняли на кассе – решать проблему пришлось через клиентскую служба банка.

"Решил обменять 100 долларов... Итак, отделение ПриватБанка на Ярославом Валу 14а (Киев. – Ред.). Кассир, увидев купюру, возвращает ее обратно – такое принять не можем, она в пятнах. Без вариантов даже с комиссией. "Это не деньги". Вызываю начальника отделения Ирину (фамилию отказалась сказать, хоть это и государственный банк). О письме Нацбанка не знает, у купюры признаки износа, менять мы ничего не будем. Можете жаловаться, нам все равно, развернулась и ушла", – рассказал Биденко и показал фото купюры:

После этого он написал жалобу. Но проблема с обменом была решена только после общественной огласки и обращения в клиентскую службу.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, на таких махинациях обменники могут дополнительно собирать с клиентов около 30 млн долларов в месяц. Но в их заработок должен вмешаться Нацбанк – у него есть и инструменты влияния, и возможность контроля.

Представители НБУ при этом уже побывали на заседании профильного парламентского комитета. Также в Нацбанке опубликовали подробное разъяснение. В нем говорится:

принимать деньги на инкассо обменники и банки имеют право;

вводить дополнительные курсы, комиссии, отказываться принимать купюры старого образца – не имеют права;

если считаете, что обменники нарушили ваши права, – жалуйтесь в Нацбанк.

Собеседники OBOZREVATEL в Нацбанке говорят: полномочий для того, чтобы указать обменникам на нарушения, достаточно. Это и планируют сделать в ближайшее время. Жалобы на обменники принимают и на почту, и на горячую линию. Далее регулятор имеет право штрафовать и даже лишать лицензии тех, кто не захочет работать по правилам.

По правилам должны принимать доллары, если есть:

потертости;

штампы, печати, надписи до 200 квадратных мм;

до трех пятен по 5 мм;

до трех надрезов по 3 мм;

до четырех отверстий по 1 мм.

Все, кто эти правила нарушат, в ближайшее время рискуют заплатить штрафы Нацбанку. В НБУ четко отмечали, что банки не имеют права устанавливать самостоятельно требования к купюрам, это делают центробанки, которые их выпускают. И, к слову, доллары 1996 года выпуска действительны во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, клиенты ПриватБанка также жалуются на то, что в кассе госбанка отказываются принимать часть валюты. При этом в кассе не берут даже ту валюту, которую сами же выдали клиентам.

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