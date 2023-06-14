ПриватБанк выдает клиентам доллары, которые сам же отказывается принимать: что происходит 

Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что в кассе госбанка отказываются принимать часть валюты. При этом в кассе не берут даже ту валюту, которую сами же выдали клиентам.

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Об этом говорится в отзывах клиентов, размещенных на специализированном форуме "Минфин". Как пишут клиенты, банк отказывается принимать доллары 1996 года выпуска, а также купюры, на которых есть даже едва заметные пятна.

"Зрительно купюры в хорошем состоянии. Основная причина отказа в долларах была в 1996 году выпуска", – говорится в отзыве клиента. Ранее в НБУ отмечали, что банки не имеют права устанавливать самостоятельно требования к купюрам, это делают центробанки, которые их выпускают. И доллары 1996 года выпуска действительны во всем мире.

В ответе ПриватБанка также заявили, что купюры 1996 года действительны. А причиной отказа принимать валюту назвали их значительную изношенность. "Банкноты, эмитированные в 1996 году, находятся в обращении в Украине. ПриватБанк не предоставляет услугу инкассо банкнот (монет), поэтому значительно изношенные банкноты иностранной валюты (старые, обгоревшие, порванные, большое количество или большие штампы, проколы) не принимаются в кассе банка", – говорится в ответе банк.

Еще одна клиентка банка утверждает: в ПриватБанке ей выдали купюру, которую после сами же отказались принимать. Речь идет о банкноте 1996 года выпуска. Ее также отказываются принимать и в обменник, что является нарушением лицензионной деятельности.

Нацбанк подробно описал случаи, когда банки имеют право не принимать купюры. При этом банки и обменники должны принимать валюту, если на ней есть: потертости; штампы, печати, надписи до 200 квадратных мм; до трех пятен по 5 мм; до трех надрезов по 3 мм; одо четырех отверстий по 1 мм.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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