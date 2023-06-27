Финпомощь украинцам по безработице: кто может получать до 10 тыс. грн

Украинцы могут оформить пособие по безработице. Для этого нужно быть зарегистрированным в центре занятости.

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Как оформить помощь украинцам и куда обращаться – расскажет OBOZREVATEL.

Для оформления статуса безработного украинцам нужно обратиться в ближайший центр занятости с заявлением. Документ можно предоставить лично, в электронной форме или телефонном режиме. Такие требования были введены во время действия военного положения.

Так, в период 30 дней после его завершения безработный должен подать в центр занятости оригиналы следующих документов:

трудовую книжку;

документ об образовании или его дубликат;

военно-учетный документ для освободившихся от срочной военной службы.

ВПЛ также должны предоставить заявление о прекращении трудовых отношений или документ, подтверждающий факт прекращения занятости, или соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке, расчетный документ, подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описанием вложения.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по собственному заявлению человека. Помощь начнет предоставляться с первого дня обретения статуса безработного.

Размер финпомощи по безработице от государства зависит от количества стажа и зарплаты безработного. Максимальный размер выплат по безработице во время военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы. В 2023 году – это 10 050 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. Такой вариант возможен, если помощь назначили на основе документов, содержащих недостоверные данные.

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