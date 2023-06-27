Украинцам могут прекратить выплату пенсий на банковскую карту: кто в зоне риска

Некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. Такой вариант возможен, если помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные.

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Также такое возможно, если пенсионер проживает за границей (если это не предусмотрено международными договоренностями). Об этом говорится в материале "На пенсии".

Кроме того, выплаты на карту прекращаются, если получатель умер. Так, все застрахованные лица обязаны своевременно уведомлять органы ПФУ (Пенсионного фонда Украины) об изменениях данных, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного соцстрахования или о выезде за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры во время назначения им пенсии по возрасту могут получить от государства пенсию меньше, чем хотелось бы. Особенно это касается пенсионеров, родившихся в начале года или в его конце.

Рекомендуется подавать заявление о назначении пенсии заранее, за 1-2 месяца до наступления пенсионного возраста, сообщает "Социальная платформа". Как пример, издание приводит историю 60-летней читательницы, которая достигла пенсионного возраста в январе 2023 года, но заявление написала в декабре 2022. Дело в том, что согласно законодательству, у украинских пенсионеров срок в три месяца с даты наступления пенсионного возраста, чтобы подать заявление на назначение пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут заменить пенсионное удостоверение в случае его потери. ПФУ выдает восстановленное удостоверение как в обычном формате книги, так и в электронном виде.

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