Финляндия объявила ревизию депозитов россиян и беларусов: банки обязаны отчитаться

Министерство иностранных дел Финляндии обязало банки до 27 мая отчитаться о депозитах россиян и беларусов. Речь идет о счетах, на которых размещено более 100 тыс. евро.

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Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии. Указано, что речь идет о счетах "отдельных клиентов".

Отмечается, что такое требование к банкам возникло из-за запроса Европейской комиссии (ЕК). В Европе обновляют шаблоны с информацией о депозитах граждан РФ и Беларуси, попавших под санкции.

Вероятно, дело в том, что ЕС сосредоточился на том, чтобы закрыть для России лазейки уклонения от санкций. В связи с этим ужесточается и контроль над банковскими операциями.

В Финляндии уже заморозили активы россиян на 187 млн евро. Однако в этой сумме, кроме денежных средств, учтены акции, недвижимость, автомобили, яхты, самолеты и др.

Кроме того, ранее Финляндия ввела комиссию в 5000 евро на любые зачисления на счета российского посольства. Такая комиссия взымается вне зависимости от суммы перевода.

При этом россияне пытаются скрываться в Финляндии от мобилизации. Так, в эту страну уехали 1179 человек, которые попросили там убежища. Тем не менее Финляндия пока не предоставила российским уклонистам такого статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия может разморозить активы России при одном условии. На данный момент в стране заблокировано 26 млрд фунтов стерлингов (32,2 млрд долларов) на счетах россиян.

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