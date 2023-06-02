Ford Focus или BMW 5 за тысячу евро: какие авто можно в разы дешевле купить в Германии и сколько стоит растаможки

В Германии за тысячу евро можно купить авто, которые в Украине будет стоить около пяти-шести тысяч евро. Правда, за растаможку тому украинцу, которые захочет купить машину в стране ЕС и пользоваться ее дома, придется заплатить дополнительно несколько тысяч евро.

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Издание "Автоцентр" сделало подборку авто, которые можно купить за тысячу евро в Германии. А OBOZREVATEL подсчитал, сколько будет стоить растаможка таких авто.

Ford Focus 2000-2002 годов выпуска

В Германии такая машина стоит примерно до 1000 евро. Если же вы хотите купить это авто в Украине, придется заплатить 3000-5000 евро. Плохая новость заключается в том, что при ввозе в Украине за растаможку придется заплатить около 1940 евро. То есть в результате машина будет стоить те же 2940 евро плюс стоимость поездки из Германии в Украину.

Opel Astra 2000-2002 годов выпуска

В Германии такая машина в среднем стоит около 900 евро, хотя при желании можно найти и дешевле. В Украине же придется заплатить около 5000 евро. Плохая новость: за растаможку придется заплатить 1548 евро. В результате авто из Германии будет стоить вам 2448 евро плюс стоимость доставки. И это все равно меньше, чем цена в Украине.

Mercedes-Benz W210

Немцы продают такую машину за 1100 евро. Правда, можно найти и дешевше (за 800 евро). Украинцам же, которые захотят купить такую машину в родной стране, придется заплатить до 6000 евро. А за растаможку ввезенного из Германии авто - 2150 евро.

BMW 5 E39

В Германии такая машина стоит те же 1000 евро. Машина в плохом состоянии обойдется в 600 евро. Украинцам же на внутреннем рынке такое авто предлагают за 6000-7000 евро. За растаможку придется отдать 2152 евро.

Ранее OBOZREVATEL подсчитал, что можно было купить за десятку в Украине в 90-х и сейчас. Названы цены за десятилетия.

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