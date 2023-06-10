Гетманцев рассказал, куда вложить деньги, чтобы обойти все проверки и финансовый мониторинг 

Украинцы могут вложить деньги в военные облигации и при этом потратить практически любые свои деньги. Если в случае с банковским депозитом необходимо предоставить документ о происхождении средств и доказать, что они не заработаны в тени, то при покупке облигаций проверки практически отсутствуют.

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Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Процедура финансового мониторинга при покупке военных облигаций смягчены и, как заявил нардеп, "полностью незаметны".

"В ответ на многочисленные обращения граждан хочу еще раз подчеркнуть, что приобретать наши военные облигации граждане могут за счет любых своих денег", – написал Гетманцев.

Отметим, в Украине каждый банк должен проверять все операции своих клиентов. Мониторинг также проводит и Нацбанк. Для того, чтобы приобрести недвижимость, авто, пополнить карту на крупную сумму, вывести наличку за границу, нужно иметь подтверждения происхождения средств.

Легализовать деньги, заработанные в том числе без уплаты налогов, можно было с помощью нулевой декларации. Теперь же инвестировать такие сбережения можно, например, в военные облигации. Это кредит, который предоставляется государству и идет на финансирование обороноспособности страны. После средства возвращают украинцам с процентами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие переводы украинцев должны проверить банки. В некоторых случаях операцию могут заблокировать.

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