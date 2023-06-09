Переводы с карт украинцев проверяют: могут ли заблокировать карту за зарплату в конверте и что нужно знать

В Украине все банки обязаны проводить финансовый мониторинг своих клиентов. Незначительные суммы, которые свойственны клиенту, блокировать не будут. Однако если клиент проводит необычную операцию, ежедневно получает и отправляет деньги, часто оперирует наличкой, или получает или отправляет деньги публичным лицами, перевод или даже счет могут заблокировать.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д. Затем действует риск-ориентированный подход. Обязательно должны проверять:

операции с превышением суммы 400 тыс. грн;

операции с публичными деятелями (депутатами всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей ("ФОПы"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежедневно переводит (или получает) тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Василий Невмержицкий, финансовый аналитик, рассказывает: чтобы не пострадать от финансового мониторинга, в первую очередь нужно внимательно отнестись к открытию счета. "Если вы видите на улице отделение банка и решили открыть счет, подумайте, зачем его открываете", – говорит он. Банк собирает анкетные данные своего клиента. И если вы указываете зарплату, которая не объясняет ваши переводы, заявляете, что открываете карту для получения зарплаты, а на самом деле ежедневно получаете переводы за оплату каких-либо услуг, вы рискуете привлечь внимание финансового мониторинга.

Как ранее писал OBOZREVATEL, НБУ вскоре изменит правила обмена валюты. Правила могут смягчить для того, чтобы обменники не отказывались принимать доллары.

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