Имеет значение день недели: как значительно меньше платить за билет "Укрзалізниці"

Украины могут платить за билеты "Укрзалізниці" на десятки процентов меньше. Для этого важно заранее спланировать поездку, правильно выбрать день недели, а также сезон. О том, от чего зависят цены на билеты и как не переплачивать – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Зависимо от сезона. В приказе Министерства инфраструктуры №184 предусмотрены специальные коэффициенты. Всего их 12. Цена билета в течение года может меняться на десятки процентов. К примеру, предположим, что базовый тариф на билет составляет 100 грн.

Если вы покупаете билет на этот поезд на 21 января, то заплатите 85 грн (действует коэффициент 0,85), а если этим же поездом вы хотите поехать 9 января, то заплатить придется 107 грн (используют коэффициент 1,07). Перед тем, как планировать поездку, ознакомьтесь с таблицей коэффициентов.

Зависимо от дня недели. Спрос на билеты увеличивается в пятницу и воскресенье, так как многие украинцы совершают поездки на выходные. Если же вы можете заранее планировать свою поездку так, чтобы использовать будние дни, вы сможете сэкономить около 20% на билетах в оба направления.

Во вторник и среду цена снижается на 10%, в пятницу и в воскресенье - увеличивается на 10%. А в остальные дни не меняется.

Кроме того, вы можете заплатить меньше, если купите билет заранее и сразу в два направления. Покупать билеты лучше онлайн: с помощью своего банка либо сайта "Укрзалізниці". Отметим, кроме того, стоимость билета зависит и от класса вагона. Самый дешевый – плацкарт, за сидячий класс, купе заплатить придется больше.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что "Укрзалізниці" изменила правила возврата средств за купленные билеты. Теперь пассажиры получат полную стоимость купе и половину стоимости плацкарты, если вернут билет в меньший промежуток времени.

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