'Укрзалізниця' обновила правила возврата средств за билеты: что изменилось

"Укрзалізниця" изменила правила возврата средств за купленные билеты. Теперь пассажиры получат полную стоимость купе и половину стоимости плацкарты, если вернут билет за меньший промежуток времени.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В частности, средства удастся вернуть, если человек вернет билет в кассе или онлайн не позднее 6 часов до отправления поезда.

Как известно, еще недавно получить возврат средств было возможно за 9 часов до отправки поезда.

Но теперь будут возвращать полную стоимость билета при опоздании на поезд, однако, кроме билета на плацкарту.

А вот ранее компания компенсировала всего 10% от стоимости. Вернуть свои деньги можно будет в течение часа и только в кассе.

К слову, региональный филиал УЗ "Юго-Западная железная дорога" с центром в Киеве теперь будет называться Центральный. Так решило более 417 тыс. украинцев, проголосовавших в приложении Дія в рамках программы "Украинизация объектов железнодорожного транспорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" в 2022 году запустила собственное приложение для покупки билетов на украинские поезда дальнего сообщения. Купить билеты в нем можно без уплаты комиссий. Кроме того, приложение дополнительно информирует пассажиров о рейсе – например, о прибытии поезда на вокзал, номере пути и т.д.

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