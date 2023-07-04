Италия заморозила активы российских олигархов на 2 млрд евро: что входит в список

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 млрд евро (2,5 млрд долларов). В списке – элитные яхты, люксовые автомобили, роскошные виллы и финансовые активы. Доля последних в общей сумме составляет лишь 330 млн евро.

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Активы связаны с десятками россиянами, которые подпали под санкции Европейского Союза. В частности, финактивы были заморожены у 80 физлиц, сообщило в годовом отчете подразделение Банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF), пишет Reuters.

"До начала полномасштабной войны итальянские пляжи и побережье были популярной площадкой для богатых россиян. Они покупали недвижимость в престижных местах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье", – отмечает агентство.

Один из таких богатых россиян – российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов. Он даже попытался оспорить блокировку своих активов в Италии в судебном порядке.

В апреле итальянский суд передал в Суд ЕС решение о блокировке активов Усманова на сумму более 80 млн евро. Конфискованная вилла Са Пиантес находится на средиземноморском острове Сардиния. Также магнат потерял доступ к яхте "Дилбар".

После Усманова в суд обратились адвокаты еще 9 российских олигархов, имущество которых было конфисковано в Италии. Среди них – Андрей Мельниченко и Алексей Мордашов.

Мордашов обжаловал "арест" яхты Lady M. у Сан-Ремо. Стоимость 60-метровой яхты – 65 млн евро. Как отмечается, она принадлежит его жене Марине.

Похожее требования выдвигал и Мельниченко. Его Sailing Yacht A, самая большая парусная яхта в мире длиной 143 метра и стоимостью 450 млн евро, заблокирована в Триесте.

Еще одним видным россиянином, который лишился доступа к имуществу в Италии стал пропагандист Владимир Соловьев. Его элитная недвижимость находится на озере Комо на материковой Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские олигархи Роттенберги помогают прятать от санкций активы Путина. Такие данные получили мировые СМИ из "Архива Ротенбергов", в который входят 30 тыс. электронных писем и 12 тыс. документов.