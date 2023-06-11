Как бросить работу с 9 до 18 и перейти на фриланс: важные советы новичкам
Фрилансеры занимают все более активную нишу на глобальном рынке рабочей силы. Эта тенденция подпитывается появлением гиг-экономики, развитием онлайн-рынков и растущим стремлением к балансу между работой и личной жизнью.
Однако первый в жизни переход с работы на полный рабочий день может быть пугающим. Издание MUO собрало рекомендации для тех, кто хочет попробовать себя в свободном графике. OBOZREVATEL выбрал самые важные советы.
В первую очередь, эксперты советуют проверить свою мотивацию. Для этого нужно честно ответить себе на вопрос, почему вы хотите уйти с текущей работы. Также важно понимать, что для вас важнее: увеличение доходов или улучшение баланса между работой и личной жизнью.
Также следует помнить: увольнение со старой работы – далеко не первый шаг в переходе на ниву фриланса. До этого момента вам предстоит провести немало подготовительных процессов.
- Исследование
В первую очередь нужно определить свои навыки и область экспертизы. В результате следует составить список областей, в которых вы хорошо разбираетесь и можете предложить качественные услуги.
Далее нужно разобраться, как в принципе работает рынок фриланса в выбранной отрасли. Для этого нужно почитать отзывы других специалистов, возможно, пообщаться с ними на тему тенденций и требований заказчиков.
На этом этапе уже пора задуматься о том, кем является ваша целевая аудитория. Определение круга потенциальных клиентов поможет понять, как структурировать свои услуги.
- Планирование
Хорошо продуманный план действий повышает вероятность беспроблемного перехода к новой форме занятости. Для составления такого плана пригодятся данные, собранные на этапе исследования.
Начинать советуют с подробного и понятного для потенциальных клиентов описания услуги, способов оплаты вашей работы, если необходимо, также условий доставки. Для себя нужно установить график работы с учетом распорядка дня членов семьи, на которых повлияет ваше решение.
- Навыки и инструменты
Постоянная работа уже дала вам полезные навыки. Однако мир фриланса имеет и свои отличия, а также особые требования. Например, желательно пройти сертификационные курсы в выбранной области и освоиться на платформах онлайн-обучения (это пригодится и в будущем).
Что касается инструментов (от онлайн-софта до специфических приборов), то на первых этапах рекомендуется инвестировать в недорогие варианты. При этом важно учитывать, что инструмент все же должен эффективно выполнять свою функцию.
- Связи
Эксперты считают, что неразумно переходить на фриланс, не будучи частью какого-либо сообщества. Чтобы обеспечить себе полезные связи, следует посещать отраслевые мероприятия, присоединяться к онлайн- и физическим сообществам фрилансеров и участвовать в дискуссиях.
- Первый заказ
Рекомендуется получить свой первый оплачиваемый заказ до увольнения с текущего места работы. Это поможет проверить свои возможности в сфере фриланса, начать создавать портфолио и подбирать клиентскую базу.
Также это поможет снизить финансовые и психологические риски, поскольку фриланс часто связан с нерегулярным доходом, особенно в течение первых нескольких месяцев после перехода. Чтобы заказ не мешал основной работе, на первых порах фрилансу лучше посвятить вечера или выходные.
Важно: убедитесь, что не идете против контракта и политики вашей компании, прежде чем вы начнете искать первого заказчика. Некоторые фирмы официально запрещают своим сотрудникам заниматься фрилансом.
- Увольнение
Это один из самых стрессовых этапов. Работодатель может попытаться отговорить вас, предлагая больше стимулов на текущей работе. Если вы точно приняли решение, вы можете отклонить предложение и подать заявление об увольнении.
Однако постарайтесь не уходить посреди большого проекта. Сохранение хороших отношений со старым работодателем может сделать его вашим первым клиентом.
Возможно, вы никогда не будете полностью готовы к уходу с текущей работы. Тем не менее, успешное создание плана, приобретение необходимых навыков и получение первой работы — это признаки начала карьеры фрилансера. Просто попрощайтесь, когда все это будет готово.
Когда переходная фаза завершится, вы остаетесь один на неизведанной территории. Именно в этот момент начинается настоящий фриланс. Помните: прогресс не может быть немедленным, и неудачи неизбежно произойдут.
Однако четкий план и поддержка сообщества помогут пережит сложный период. В дальнейшем придется постоянно совершенствовать свои навыки, быть в курсе тенденций и адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям заказчиков.
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