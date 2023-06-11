Как бросить работу с 9 до 18 и перейти на фриланс: важные советы новичкам

Фрилансеры занимают все более активную нишу на глобальном рынке рабочей силы. Эта тенденция подпитывается появлением гиг-экономики, развитием онлайн-рынков и растущим стремлением к балансу между работой и личной жизнью.

Видео дня

Однако первый в жизни переход с работы на полный рабочий день может быть пугающим. Издание MUO собрало рекомендации для тех, кто хочет попробовать себя в свободном графике. OBOZREVATEL выбрал самые важные советы.

В первую очередь, эксперты советуют проверить свою мотивацию. Для этого нужно честно ответить себе на вопрос, почему вы хотите уйти с текущей работы. Также важно понимать, что для вас важнее: увеличение доходов или улучшение баланса между работой и личной жизнью.

Также следует помнить: увольнение со старой работы – далеко не первый шаг в переходе на ниву фриланса. До этого момента вам предстоит провести немало подготовительных процессов.

Исследование

В первую очередь нужно определить свои навыки и область экспертизы. В результате следует составить список областей, в которых вы хорошо разбираетесь и можете предложить качественные услуги.

Далее нужно разобраться, как в принципе работает рынок фриланса в выбранной отрасли. Для этого нужно почитать отзывы других специалистов, возможно, пообщаться с ними на тему тенденций и требований заказчиков.

На этом этапе уже пора задуматься о том, кем является ваша целевая аудитория. Определение круга потенциальных клиентов поможет понять, как структурировать свои услуги.

Планирование

Хорошо продуманный план действий повышает вероятность беспроблемного перехода к новой форме занятости. Для составления такого плана пригодятся данные, собранные на этапе исследования.

Начинать советуют с подробного и понятного для потенциальных клиентов описания услуги, способов оплаты вашей работы, если необходимо, также условий доставки. Для себя нужно установить график работы с учетом распорядка дня членов семьи, на которых повлияет ваше решение.

Навыки и инструменты

Постоянная работа уже дала вам полезные навыки. Однако мир фриланса имеет и свои отличия, а также особые требования. Например, желательно пройти сертификационные курсы в выбранной области и освоиться на платформах онлайн-обучения (это пригодится и в будущем).

Что касается инструментов (от онлайн-софта до специфических приборов), то на первых этапах рекомендуется инвестировать в недорогие варианты. При этом важно учитывать, что инструмент все же должен эффективно выполнять свою функцию.

Связи

Эксперты считают, что неразумно переходить на фриланс, не будучи частью какого-либо сообщества. Чтобы обеспечить себе полезные связи, следует посещать отраслевые мероприятия, присоединяться к онлайн- и физическим сообществам фрилансеров и участвовать в дискуссиях.

Первый заказ

Рекомендуется получить свой первый оплачиваемый заказ до увольнения с текущего места работы. Это поможет проверить свои возможности в сфере фриланса, начать создавать портфолио и подбирать клиентскую базу.

Также это поможет снизить финансовые и психологические риски, поскольку фриланс часто связан с нерегулярным доходом, особенно в течение первых нескольких месяцев после перехода. Чтобы заказ не мешал основной работе, на первых порах фрилансу лучше посвятить вечера или выходные.

Важно: убедитесь, что не идете против контракта и политики вашей компании, прежде чем вы начнете искать первого заказчика. Некоторые фирмы официально запрещают своим сотрудникам заниматься фрилансом.

Увольнение

Это один из самых стрессовых этапов. Работодатель может попытаться отговорить вас, предлагая больше стимулов на текущей работе. Если вы точно приняли решение, вы можете отклонить предложение и подать заявление об увольнении.

Однако постарайтесь не уходить посреди большого проекта. Сохранение хороших отношений со старым работодателем может сделать его вашим первым клиентом.

Возможно, вы никогда не будете полностью готовы к уходу с текущей работы. Тем не менее, успешное создание плана, приобретение необходимых навыков и получение первой работы — это признаки начала карьеры фрилансера. Просто попрощайтесь, когда все это будет готово.

Когда переходная фаза завершится, вы остаетесь один на неизведанной территории. Именно в этот момент начинается настоящий фриланс. Помните: прогресс не может быть немедленным, и неудачи неизбежно произойдут.

Однако четкий план и поддержка сообщества помогут пережит сложный период. В дальнейшем придется постоянно совершенствовать свои навыки, быть в курсе тенденций и адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям заказчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, рекламные агентства по всему миру увеличивают расходы на продвижение в соцсетях. Чаще всего это делается с помощью проплаченных постов у известных блогеров. Так, в Instargam при наличии большого количества лайков и комментариев платят по $1000 за одно изображение. А в TikTok за одно спонсируемое видео могут предложить и до $20 000.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!