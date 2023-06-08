Тысяча долларов за перепост, 20 тысяч – за видео: как можно заработать в соцсетях и что для этого нужно

Рекламные агентства по всему миру увеличивают расходы на продвижение в соцсетях. Чаще всего это делается с помощью проплаченных постов у известных блогеров. Так, в Instargam при наличии большого количества лайков и комментариев платят по $1000 только за то, что блогер делится одним изображением. А в TikTok за одно спонсируемое видео могут предложить и до $20 000.

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Так что в деле интернт-заработка самое главное – набрать аудиторию. Как отмечает профильное издание Вusiness, для этого необходимо создавать собственный контент, который сначала оценит публика, а затем и рекламодатели.

Важно понимать, что реклама в соцсетях – относительно новый способ продвижения. Он менее очевидный, чем телевизионная реклама, но гораздо более целенаправленный и, в некотором роде, даже личный.

"С точки зрения бренда, они (блогеры. – Ред.) – мечта маркетолога, потому что они ясно и прямо обращаются к будущим покупателям на социальных платформах. И все это к тому же поддается измерению", – отмечает директор по цифровому маркетингу Wurrly Элиз Габриэль.

Поэтому финальная сумма заработка блогеров в этой системе зависит от того, кто они, какую именно аудиторию привлекают и сколько имеют подписчиков. В зависимости от этих факторов расценки могут отличаться в сотни и тысячи раз.

Для того, чтобы упростить коммуникацию блогеров и их потенциальных клиентов уже были созданы специальные платформы. Например, это Niche и Izea, которые связывают молодых звезд соцсетей с корпоративными брендами. За свои услуги такие платформы берут процент от бюджета рекламной сделки.

Разумеется, больше всего желающих зарабатывать в сети интересует вопрос: "Как стать звездой, к которой придут рекламодатели?". Аналитики отмечают, что без удачи тут не обойтись. Но полезными на первом этапе будут такие шаги:

создавать уникальный и аутентичный контент;

работать последовательно и постоянно.

Таким образом, считают эксперты, получится заработать начальную базу подписчиков. Именно с такого подхода начинали многие звезды Instagram и Vine.

"Когда вы публикуете то, что интересует людей, ваша фан-база будет постепенно расти. Также важно размещать минимальное количество релевантных хэштегов и создавать последовательный контент, который имеет отношение к вашему образу в социальной сети, заставляя зрителя желать большего", – советует менеджер по подбору талантов в International Talent Agency Бенджамин Одуро.

Сколько зарабатывают в разных соцсетях

В Twiiter существуют контракты на $150 000 в год всего за два твита в неделю. В пересчете это получается около $1500 за один твит. Однако получать деньги за твиты могут не только "местные" знаменитости. Известен случай, когда звезде Vine предлагали $2600 за то, что она поделится одним из видео своего спонсора в Twitter.

существуют контракты на $150 000 в год всего за два твита в неделю. В пересчете это получается около $1500 за один твит. Однако получать деньги за твиты могут не только "местные" знаменитости. Известен случай, когда предлагали $2600 за то, что она поделится одним из видео своего спонсора в Twitter. На YouTube 1 миллион просмотров может принести от $800 до $8000.

В Instagram платят по $1000 за одно спонсорское изображение.

платят по $1000 за одно спонсорское изображение. В TikTok топовые блогеры получают до $20 000 за видео, снятое специально для спонсора. За одно видео с использованием определенной песни могут заплатить до $750. А за обычное упоминание спонсора в собственном видео – $350-600. Кроме того, в соцсети есть встроенная монетизация, которая приносит блогерам по несколько центов за каждую тысячу просмотров видео. Учитывая, что количество просмотров в этой соцсети нередко измеряется миллионами, речь идет о сотнях и тысячах долларов.

В основном блогеры зарабатывают обзоры продуктов, размещение и освещение событий бренда и так далее. По сути это спонсируемый контент в виде фотографий и видео. Однако также есть возможность продавать собственные товары.

Кроме того, существует пассивный источник дохода в виде партнерских ссылок. Суть заключается в том, что аудитория блогера може покупать определенные товары или услуги с небольшой скидкой, а инфлюенсер получает от этого процент прибыли бренда от таких продаж.

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