Как оформить карту для получения до 200 тыс. грн на ремонт жилья: инструкция

Чтобы получить до 200 тыс. грн на ремонт жилья по программе єВідновлення украинцы должны открыть специальную карточку в банке. Сделать это можно двумя способами.

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Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры. Так, открыть карту єВідновлення, на которую поступят деньги, можно в одном из банков – участников программы:

лично в отделении ПриватБанка, monobank, Sense Bank, А-банка или ПУМБ ;

; онлайн в мобильном приложении одного из этих банков (в будущем список будет расширяться).

Например, для оформления карты в государственном ПриватБанке необходимо:

скачать или обновить уже скаченное приложение "Приват24";

открыть вкладку "Кошелек";

нажать меню "Добавить" и выбрать карту.

При подаче заявления на получение помощи в приложении Дія можно сразу выбрать желаемый банк. После этого приложение автоматически перенаправит пользователя на приложение выбранного банка.

После утверждения выплата поступит на карту автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется. Если кто-то звонит с требованием назвать коды или предоставить какую-либо еще информацию якобы для зачисления помощи, это мошенничество.

Как можно воспользоваться картой

Деньги с карточки єВідновлення нельзя использовать так, как средства с обычного счета. Тратить помощь разрешается лишь на строительные материалы или услуги подрядчиков.

При этом подрядчики должны быть выбраны из тех, что находятся в списке участников программы. Информация о таких компаниях будет вскоре размещена по ссылке . Для каждого региона перечень будет своим.

С карты єВідновлення нельзя снимать наличные. Также невозможно переводить деньги на другие счета. Запрещается и самостоятельное пополнение карты єВідновлення.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из украинцев в первую очередь получит компенсацию за поврежденное жилье. Официальный список приоритетных категорий обнародовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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