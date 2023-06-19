Как получить 11 600 грн помощи от государства и ООН: Кабмин утвердил правила

Жители Николаевской и Херсонской областей, пострадавшие от затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, могут получить по 11 600 грн денежной помощи. Для этого нужно подать заявлене в орган соцзащиты населения по месту фактического пребывания.

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Соответствующий порядок оформления выплат утвердил Кабинет министров Украины 19 июня. Выплата состоит из двух частей:

5000 грн от правительства;

от правительства; 6600 грн от Международной организации по миграции ООН.

"Обращаем внимание, что люди, выехавшие с 6 июня из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию, также имеют право на получение указанных выплат", – заявили в Кабмине.

Подать заявление на выплату нужно не позднее 31 августа 2023 года. Заявление подается одним из двух способов:

непосредственно в орган социальной защиты населения по адресу фактического места проживания;

с помощью главы сельской или городской военной администрации или уполномоченного ими лица.

Понадобятся такие документы:

для взрослых : документ, подтверждающий личность (можно электронный в Дії); документ, который подтверждает идентификационный номер плательщика налогов (ИНН);

: документ, подтверждающий личность (можно электронный в Дії); документ, который подтверждает идентификационный номер плательщика налогов (ИНН); для детей: свидетельтсво о рождении.

Важно, что в случае утери оригиналов документов пострадавшие могут предоставить копии (скан или фото) для получения 5000 грн от правительства. Но, чтобы получить выплату от ООН, требуются именно оригиналы документов.

Выплата будет осуществляться на банковский счет. Его номер нужно указать при подаче заявления. Альтернативный способ – забрать деньги на "Укрпочте".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, смогут получить компенсацию. Такие случаи подпадают под госпрограмму єВідновлення.

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