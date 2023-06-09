Подрыв Каховской ГЭС: получат ли украинцы компенсации за затопленное жилье

Украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, смогут получить компенсацию. Такие случае подпадают под госпрограмму єВідновлення.

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Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по регионального развития Елена Шуляк. По ее словам, в соответствующем законе четко указано, что компенсации выплачиваются даже в тех случаях, когда жилье повреждено не вследствие обстрелов.

"Мы предполагали, что жилье будет разрушаться не только в результате обстрелов, но и в результате других действий, которые могут повлечь агрессия РФ. Поэтому в законе прописано, что компенсация будет предоставляться за разрушенное или уничтоженное жилье и в результате боевых действий, и в результате террористических актов, диверсий и т.д. Подтопление, повреждение и разрушение домов, произошедших из-за уничтожения ГЭС, обязательно подвергнется действию соответствующего закона", – объяснила Шуляк.

Однако Кабмину, вероятно, еще придется принять отдельное постановление, добавила депутат. Это необходимо, чтобы в документах было четко указано, что повреждение или разрушение произошло из-за подтопления по вине России.

Как оформить компенсацию єВідновлення онлайн?

Порядок действий для получения государственной помощи в восстановлении поврежденного жилья:

Подать заявку о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія.

Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления).

Заполнить форму о получении помощи через Дію.

Ожидайте звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы помощи.

Дождаться в Дії уведомления о вынесении решения комиссией.

Получить деньги на карту єВідновлення.

В то же время, заявку для получения средств на ремонтные работы в рамках программы єВідновлення теперь смогут подать и те, у кого нет приложения Дія или даже смартфона. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты в своей громаде, и там уже помогут заполнить необходимые документы.

Как получить карту єВідновлення?

Карточку для получения выплаты можно оформить в одном из пяти банков-партнеров. Постепенно их список будет расширяться (ПриватБанк, monobank, Sense Bank, А банк и ПУМБ), а актуальный перечень будет указан в "Дії" при подаче за

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Украина в 2023 году должна получить 17 миллионов евро гранта от международных доноров на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Это одна из самых действенных программ обеспечения переселенцев доступным жильем.

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