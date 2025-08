Ричард Ластиг из Орландо (Флорида, США) за свою жизнь сорвал 7 значительных призов в лотереях. Это происходило с 1993 по 2010 год, а общая сумма выигрышей превысила $1 млн. Ластиг при этом уверяет: дело не в удаче, а в "уникальном методе".

Видео дня

Свою "технологию" он назвал "Выигрыш в лотерею – не математика, а стратегия и упорство" (Winning the lottery isn’t about math; it’s about strategy and persistence). О ней Ластиг написал целую книгу, а также неоднократно рассказывал американским медиа. OBOZ.UA собрал главное.

Главные советы Ластига

1. Никаких Quick Pick – избегайте автоматического выбора номеров. По его словам, такие комбинации часто совпадают у многих игроков, а это уменьшает шанс на крупний выигрыш (не уникальные призы делятся на количество победителей.

2. Постоянная комбинация – выбирайте числа вручную и придерживайтесь одной и той же комбинации каждый раз. Такая стратегия повышает вероятность выигрыша, уверяет Ластиг.

3. Вдумчивый выбор – не берите для своей "счастливой комбинации" числа, которые идут подряд, или же только даты (например, дни рождения). "Серийный победитель" советует охватить более широкий диапазон, что увеличит спектр возможных комбинаций и сделает вашу действительно уникальной.

4. Обязательный бюджет – следует установить допустимый лимит на лотерейные билеты и не "ловить азарт. Дисциплина сохраняет финансовую устойчивость, уверен игрок.

5. Расписание и регулярность – играйте в определенные дни и придерживайтесь системы. Это, по мнению Ластига, унифицирует подход и улучшает шансы.

Что говорят об этих рекомендациях

Критики считают, что советы Ластига – просто самопиар, а все его выигрыши на самом деле основаны только на удаче. Они уверены, что стратегия практически не влияет на реальные вероятности.

Эксперты подчеркивают, что шансы выиграть остаются минимальными, независимо от метода. В любом случае, хоть фактическая эффективность системы Ластига остается сомнительной, она стала основой для многих азартных историй.

Как рассказывал OBOZ.UA, 66-летний канадец Нил Картер выиграл в лотерею Instant Ultimate 1 миллион канадских долларов (около $731,4 тыс.). Особенность заключается в том, что этот выигрыш стал для него уже третьим за последние девять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!