Как украинцам экономить на пользовании кондиционером летом: 5 простых лайфхаков

Украинцы могут сэкономить семейный бюджет на использовании кондиционера. В частности, потребителям рекомендуют менять фильтры устройства каждые 3 месяца.

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Дело в том, что грязный фильтр ограничивает поток воздуха и заставляет кондиционер работать более интенсивно и потреблять больше электроэнергии. Чистый фильтр позволит поддерживать комфортную температуру с меньшими затратами, пишет "Укрэнерго" со ссылкой на электроснабжающие компании США, которые развернули разъяснительную кампанию по принципам разумного потребления.

Какие еще есть способы экономии?

Устанавливать кондиционер на 25 градусов и выше

По данным американского поставщика электроэнергии, понижение температуры кондиционера на каждый градус ниже 25 прибавляет 3% стоимости платежки.

Закрывать окна жалюзи или шторами

Это поможет ограничить попадание солнечных лучей в дом. Это уменьшит нагрев воздуха в комнатах.

Использовать для охлаждения вентилятор, а не кондиционер

Вентиляторы используют меньше электроэнергии для обеспечения циркуляции воздуха.

Закрывать трещины и проемы вокруг дверей и окон

В жару это удержит прохладу в доме и не даст проникнуть на раскаленный воздух с улицы. А зимой герметизация будет действовать наоборот – поможет сохранить тепло в доме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцев просят ограничить потребление электроэнергии, в том числе выключать кондиционеры, когда в системе наблюдается дефицит. Из-за жары расход тока в стране резко возрос, а возможности генерации ограничены из-за ремонтов или повреждений после российских атак.

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