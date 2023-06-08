Как украинцам погасить свои долги: искусственный интеллект озвучил пошаговую инструкцию

В Украине из-за экономических проблем и падения уровня благосостояния населения увеличился уровень невозврата кредитов. При этом также растут и долги за коммуналку.

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OBOZREVATEL попросил ChatGPT составить пошаговую инструкцию погашения долгов. Вот, что рекомендует украинцам искусственный интеллект:

Шаг 1: Оцените свою ситуацию. Первым шагом является оценка вашей финансовой ситуации. Составьте список всех ваших долгов, включая суммы, процентные ставки и ежемесячные платежи. Определите общую сумму долга и выясните, какие именно платежи являются приоритетными.

Шаг 2: Создайте бюджет. Составление бюджета поможет вам определить, сколько денег у вас есть каждый месяц после оплаты основных расходов. Определите, какую часть этой суммы вы можете выделить на погашение долгов.

Шаг 3: Свяжитесь с кредиторами. Свяжитесь со своими кредиторами и обсудите вашу финансовую ситуацию. Попытайтесь договориться о возможности урегулирования долга, например, о снижении процентных ставок или о плане выплат. Некоторые кредиторы могут быть готовы работать с вами, чтобы помочь вам погасить долг.

Шаг 4: Разработайте стратегию погашения. Используя информацию о своем бюджете и обсуждения с кредиторами, разработайте стратегию погашения долга. Решите, какой долг вы будете погашать первым, опираясь на его приоритетность и процентные ставки. Рассмотрите возможность дополнительных выплат, если у вас появляются дополнительные средства.

Шаг 5: Следуйте плану. Очень важно придерживаться разработанного плана погашения. Регулярно выполняйте запланированные платежи и старайтесь избегать новых долгов. Поддерживайте связь с кредиторами и обновляйте их о вашей ситуации, если что-то меняется.

Шаг 6: Повышайте доход и сокращайте расходы. Попробуйте найти способы увеличить свой доход, например, через дополнительную работу или повышение квалификации. Также старайтесь сокращать свои расходы, чтобы освободить больше денег для погашения долгов. Это может включать сокращение ненужных расходов и экономию на повседневных расходах.

Шаг 7: Поиск профессиональной помощи. Если у вас возникают трудности или вы не знаете, как лучше управлять своими долгами, рассмотрите возможность обратиться за профессиональной помощью. Финансовые консультанты или некоммерческие организации могут помочь вам разработать план погашения долга и предоставить советы, соответствующие вашей ситуации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начали арестовывать счета за долги. Речь идет о задолженности на любую сумму.

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