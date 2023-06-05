В Украине массово блокируют счета даже за маленькие долги: как проверить информацию о себе

В Украине с мая исполнителям разрешили блокировать счета должников, независимо от суммы долга. Заблокировать карту можно за любой долг, в том числе по коммуналке, кредиту, невыплаченный штраф, алименты и т.д.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, проверить, будут ли блокировать ваш счет за долги и есть ли у вас такие долги, можно в специальном реестре. В нем нужно указать свои ФИО, дату рождения, номер учетной карты налогоплательщика.

Еще один вариант – перейти в раздел "исполнительные производства" в своем аккаунте в Дії. Там также можно найти данные о том, кто занимается исполнением решения о взыскания вашего долга, контакты исполнителя. После нужно обратиться к своему исполнителю и попросить снять арест с суммы в размере двух минималок (13,4 тыс. грн).

По новым правилам должник имеет право пользоваться суммой в 13,4 тыс. грн с заблокированного счета. После полной выплаты долга исполнитель должен направить соответствующий документ в банк и ваш счет должны разблокировать.

А вот банк не может самостоятельно снять арест со всей суммы, либо же с ее части. Отметим, до мая 2023-го в Украине банковские счета блокировали только в том случае, если сумма долга составляла от 100 тыс. грн. По новым правилам заблокировать могут карту даже в том случае, если сумма долга составляет несколько тысяч гривен. Минимальной суммы больше нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине по ошибке блокируют карты пенсионеров из-за долги. Банк снять такой арест не может.

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