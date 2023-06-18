Как украинцам получить деньги за поврежденное жилье: инструкция подачи заявки

Украинцы могут получить от государства компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в результате боевых действий. Для этого нужно подать заявку для участия в программе "єВідновлення".

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Инструкция доступна в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины. Чтобы подать заявку, нужно выбрать один банк из списка:

ПриватБанк;

monobank;

ПУМБ;

А-банк;

Sense Bank;

Райффайзен Банк;

sportbank;

izibank.

Нужно, чтобы приложение банка было загружено на вашем девайсе. После этого уже можно открыть специальную карту єВідновлення.

Как работает карта?

Ею можно рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров программы. Однако нельзя перечислять деньги на другие счета, снимать наличные, оплачивать реквизиты и пополнять карту.

После того, как получите средства на ремонт жилья, должны потратить их в течение года. Иначе деньги вернутся в госбюджет страны.

Напомним, в мае в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь TERA от организации Polska Akcja Humanitarn. Сумма пособия составляет до 6 тыс. грн. На помощь могут претендовать приехавшие в Польшу с 9 февраля 2022 года, а также те, кто не получал финпомощи от других гуманитарных организаций.

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