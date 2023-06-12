Как украинцам получить финпомощь от международной организации: инструкция
Международная организация по миграции (МОМ) оказывает денежную помощь украинцам во время войны. Средства выплачиваются в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанном Министерством социальной политики Украины и организации.
Как и кто может получить выплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.
Так, украинцы могут претендовать на получение пособия в размере 2200 грн. на каждого члена семьи ежемесячно (в течение 3 месяцев). МОМ приняла решение выделить до 700 млн грн для помощи гражданам нашего государства – средства смогут получить около 100 тысяч человек.
Кто сможет получить деньги в Украине?
- Одинокие родители детей (мать или отец), получающие финпомощь на детей;
- украинцы, получающие пособия по беременности или родам;
- лица с инвалидностью;
- семьи, где есть 2 и более детей;
- пенсионеры, возраст которых превышает 65 лет.
Как получить помощь?
Прежде всего следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в органах социальной защиты населения территориального общества или ЦНАПи (Центры предоставления административных услуг).
После регистрации заявки соискателей отправляют в офис организации. После этого МОМ решает, оказывать ли финпомощь.
Кроме того, получить средства можно через помощь, прислав соответствующую заявку. После верификации и подтверждения данных заявление будет отправлено в МОМ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменится механизм получения субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Получить помощь теперь будет проще, чем раньше.
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