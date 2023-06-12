Как украинцам получить финпомощь от международной организации: инструкция

Международная организация по миграции (МОМ) оказывает денежную помощь украинцам во время войны. Средства выплачиваются в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанном Министерством социальной политики Украины и организации.

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Как и кто может получить выплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Так, украинцы могут претендовать на получение пособия в размере 2200 грн. на каждого члена семьи ежемесячно (в течение 3 месяцев). МОМ приняла решение выделить до 700 млн грн для помощи гражданам нашего государства – средства смогут получить около 100 тысяч человек.

Кто сможет получить деньги в Украине?

Одинокие родители детей (мать или отец), получающие финпомощь на детей;

украинцы, получающие пособия по беременности или родам;

лица с инвалидностью;

семьи, где есть 2 и более детей;

пенсионеры, возраст которых превышает 65 лет.

Как получить помощь?

Прежде всего следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в органах социальной защиты населения территориального общества или ЦНАПи (Центры предоставления административных услуг).

После регистрации заявки соискателей отправляют в офис организации. После этого МОМ решает, оказывать ли финпомощь.

Кроме того, получить средства можно через помощь, прислав соответствующую заявку. После верификации и подтверждения данных заявление будет отправлено в МОМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменится механизм получения субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Получить помощь теперь будет проще, чем раньше.

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