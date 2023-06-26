Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение: инструкция
Украинцы могут заменить пенсионное удостоверение при его потере. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выдает восстановленное удостоверение как в обычном формате книжки, так и в электронном виде.
При этом не важно, то ли человек потерял пенсионное, то ли он был уничтожен, например, во время наводнения. Об этом пишет информационно-аналитическое медиа "Социальное дело".
На каких основаниях выдается новое удостоверение?
- Если старое удостоверение оказалось непригодным.
- В случае утраты удостоверения.
- В случае назначения иного вида пенсии.
- В случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.
Как украинцам заменить пенсионное удостоверение?
Для этого следует подать в сервисный центр ПФУ соответствующее заявление и соответствующие документы :
- документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНОКПП и имеют соответствующую отметку в паспорте;
- фото;
- образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).
Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские пенсионеры при назначении им пенсии по возрасту могут получить от государства пенсию меньше, чем хотелось бы. Особенно это касается пенсионеров, родившихся в начале года или в его конце.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!