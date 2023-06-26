Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение: инструкция

Украинцы могут заменить пенсионное удостоверение при его потере. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выдает восстановленное удостоверение как в обычном формате книжки, так и в электронном виде.

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При этом не важно, то ли человек потерял пенсионное, то ли он был уничтожен, например, во время наводнения. Об этом пишет информационно-аналитическое медиа "Социальное дело".

На каких основаниях выдается новое удостоверение?

Если старое удостоверение оказалось непригодным.

В случае утраты удостоверения.

В случае назначения иного вида пенсии.

В случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.

Как украинцам заменить пенсионное удостоверение?

Для этого следует подать в сервисный центр ПФУ соответствующее заявление и соответствующие документы :

документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНОКПП и имеют соответствующую отметку в паспорте;

фото;

образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские пенсионеры при назначении им пенсии по возрасту могут получить от государства пенсию меньше, чем хотелось бы. Особенно это касается пенсионеров, родившихся в начале года или в его конце.

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