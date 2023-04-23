Как украинцам, выехавшим за границу, оформить и получить пенсию наличными

Украинцы могут оформлять и получать пенсионные выплаты, даже находясь за границей. Деньги будут направлены через госкомпанию "Укрпочта".

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции. "Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, которые нашли временное убежище в Польше. Они проходят под председательством вице-премьера Ирины Верещук", – отмечается в заявлении.

Речь идет о возобновлении выплат для украинцев за границей, которые в стране получали пенсию наличными. Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в "Укрпочте" осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном ПФУ.

Ранее сообщалось, что оказавшиеся на временно оккупированных территориях украинские пенсионеры потеряли возможность лично получать свои пенсии. Чтобы при этом не потерять доступ к деньгам, таким людям нужно оформить перенаправление пенсии с почты на банковскую карту.

Сделать это можно дистанционно, рассказали юристы профильному изданию "На пенсии". В этом случае нужно будет воспользоваться электронным кабинетом на портале Пенсионного фонда (ПФУ).

OBOZREVATEL писал ранее о том, что законодательство Украины предусматривает ряд случаев, в которых военнослужащие могут претендовать на денежные выплаты. В первую очередь речь идет об единовременных выплатах для тех, кто во время службы получил ранения, увечье или инвалидность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!