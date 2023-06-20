Как украинцев обманывают на деньги в ресторанах: стало известно, какими уловками пользуется персонал

Персонал в ресторанах может искусственно увеличивать стоимость услуг клиентов. Причем существует целый ряд уловок, которыми пользуются рабочие таких заведений.

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О том, как искусственно увеличивают стоимость услуг в ресторанах – расскажет OBOZREVATEL.

Закон Украины о защите прав потребителей предусматривает, что ресторан должен четко указывать цену на каждое блюдо в меню. Но некоторые заведения могут искусственно увеличивать стоимость услуги, добавив к счету определенные платежи без согласия клиента.

Например, такие услуги как плата за музыку или плата за обслуживание могут быть добавлены к счету без предварительного уведомления. Если клиент не обратит на это внимания, он может заплатить больше, чем ожидал.

Какие еще есть способы?

Один из самых распространенных видов мошенничества – недолив и недовес. В большинстве случаев порции в тарелки накладывают не по весам, а на глаз, поэтому редко когда они по размеру соответствуют обещанным меню.

Например, клиенты могут заказать несколько порций пиццы на определенное количество граммов/килограммов. Их могут разложить, например, не по тарелкам, а по нескольким большим блюдам и поставить на общий стол. И этот способ подходит ко многим блюдам. Хитрость, которой чаще всего пользуются бармены, – недоливание напитков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с июля могут вырасти цены на муку и, как следствие, основной продукт на столах многих украинцев – хлеб. Ожидается, что подорожание составит около 7-10%, однако оно произойдет только при повышении отпускных цен на автомобильное топливо.

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