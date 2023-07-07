Какие доллары точно не примут в обменниках и банках Украины: список признаков

Банковские и небанковские обменники все же имеют право не принимать у украинцев некоторые купюры долларов для обмена на гривни. Речь идет о сильно поврежденных банкнотах или тех, что имеют значительные признаками износа (перечень – ниже). Такая валюта принимается рядом банков на инкассо.

Видео дня

Комиссия по инкассо в банках может составить до 15-20% от суммы принимаемых банкнот. В то же время банки и обменники обязаны принимать купюры без комиссии, если они не имеют признаков сильного износа, – независимо от года выпуска, говорится в правилах НБУ.

То есть точно не примут в банках и обменниках исключительно доллары, которые:

1. Имеют один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части банкноты;

поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;

пятна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

общие загрязнения, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие банкноты (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

явные типографские недостатки.

2. Банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Как сообщал OBOZREVATEL, даже после вмешательства НБУ жалобы украинцев на действия "валютчиков" не прекратились. Чтобы окончательно решить проблему, нарушителей правил нужно строго наказывать, заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.