Украинцы жалуются на обменники: старые доллары не принимают даже после требований от НБУ

В Украине с 1 июля обновились правила обмена валюты – обменники обязали принимать старые купюры доллара, если они были сильно повреждены. Однако жалобы украинцев на действия "валютчиков" не прекратились.

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Чтобы окончательно решить проблему, нарушителей правил нужно строго наказывать. Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Жалоб от людей до сих пор много и прекратятся они только после привлечения к реальной ответственности наиболее системных нарушителей. В этом контексте приветствую "тайных покупателей" НБУ, горячую линию и системную проверку жалоб, поступающих от людей в Нацбанк", – отметил нардеп.

Вторым важным шагом, по словам Гетманцева, должно стать закрытие нелегальные обменников. "Перечень добавим, если Нацпол сам не видит. Срок – месяц", – заявил глава профильного комитета.

Гетманцев напомнил, что, по действующим правилам, обменники обязаны совершать операции со всеми иностранными банкнотами, кроме значительно изношенных или поврежденных. К таковым относятся:

разорванные или разрезанные на части купюры;

банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты (например, удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, защитные ленты);

с измененным цветом бумаги и/или изображений;

с пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты, а также с признаками гниения;

с явными типографскими недостатками.

Такие банкноты, а также те, что вышли из обращения в их "родной" стране, нужно сдавать на инкассо. Это означает дополнительные комиссии. Во всех других случаях такие "поборы" незаконны.

Как сообщал OBOZREVATEL, после введения новых правил обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.