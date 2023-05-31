Какие выплаты получат украинские военные в июне: раскрыты суммы

В Украине в июне могут получить 30 тыс. грн не все военные. Речь идет о тех, которые выполняют задачи в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ, пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление группировками войск или задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры или задачи по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий.

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Кто именно из военных может получить выплаты и на какие суммы могут претендовать – расскажет OBOZREVATEL.

Так, если военнослужащий находится на ротации и не в зоне боевых действий, однако выполняет боевые задания согласно приказу, то он имеет право на выплату размером в месяц за период выполнения боевых заданий. Также надбавку в размере 30 тыс. грн получают военные, командированные в войска администраций в районах, где ведутся боевые действия.

Кто может получить 50 тысяч гривен?

Эту сумму получат защитники, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения сторон. Список этих органов утверждает главнокомандующий либо начальник Генштаба.

Кто может получить 100 тысяч гривен?

На выплату 100 тыс. грн и далее претендуют военнослужащие, участвующие в боевых действиях в районах их ведения и выполняющие боевые задания. Да, эти средства получат:

летчики, совершающие полеты в районах, где ведутся военные действия;

военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;

военнослужащие, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;

моряки, выполняющие задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;

медперсонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине нашли альтернативу законопроекту о возвращении 30 тыс. грн доплат военным. Кроме выплат за выполнение боевых и специальных задач, новый документ предусматривает доплаты для срочников, курсантов и инструкторов.

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