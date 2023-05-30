Военным в Украине готовят новые выплаты: что будет вместо возвращения 30 тыс. грн

В Украине предложили альтернативу законопроекту о возвращении 30 тыс. грн доплат военным. Кроме выплат за выполнение боевых и специальных задач, документ предполагает доплаты для срочников, курсантов и инструкторов.

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Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под № 9342. Как объяснил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк ("Голос"), документом предлагается:

во время военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение от 30 тыс. до 100 тыс. грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабинетом министров;

срочникам выплачивать 6000 грн в месяц пропорционально времени прохождения военной службы;

выплачивать в месяц пропорционально времени прохождения военной службы; курсантам выплачивать дополнительное вознаграждение в 2350 грн в месяц;

выплачивать дополнительное вознаграждение в в месяц; размер дополнительного вознаграждения для инструкторов установить в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки (от 10 тыс. до 30 тыс. грн) , который определяется руководителями сектора безопасности и обороны Украины;

установить в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки , который определяется руководителями сектора безопасности и обороны Украины; предусмотреть доплаты 6000 грн в месяц также длявоеннослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий и зачисленных в распоряжение командира во время временной непригодности к военной службе.

"Ориентировочно это потянет расходы до 10 млрд грн из бюджета. В этом году это 1,9 млрд грн до конца года, но это без учета доплаты инструкторам", – отметил Железняк. Сроки принятия законопроекта нардеп пока не прогнозирует.

Напомним, депутаты Рады ранее проголосовали за возвращение военным выплат в 30 тыс. грн не только на передовой. Однако на это необходима сумма 154 млрд грн только на 2023 год. А в принятом ВР законопроекте прописаны источники лишь 2% необходимого финансирования. Поэтому документ так и не был подписан спикером ВР и президентом Украины.

Кроме того, к парламенту обратились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников. Они попросили остановить продвижение упомянутого законопроекта, а вместо него разработать новый, более реалистичный для реализации пакет документов. Также Залужный и Резников призвали политиков не спекулировать на теме выплат военным.

В результате в Раде появилась рабочая группа, которая пообещала подготовить целый пакет документов. Предполагается, что это будет "стимуляционный пакет", который наведет порядок в вопросах зарплат и премий для военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплату в 30 тыс. грн получали защитники, находящиеся рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу и тем, кто служит близко к передовой, но не непосредственно на "нуле".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать сумму средств в зависимости от обстоятельств. В то же время, деньги не будут получать только срочники. Так, сумма выплат будет зависеть от должности, на которой находился военнослужащий.

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